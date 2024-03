Dana White faz o anúncio do ano: Chimaev e Whitakker se enfrentarão em junho

Dana Branco lançou uma bomba na madrugada de 27 a 28 de junho com o anúncio de um novo evento… um que muitos acreditam já superar o card do UFC 301 no Rio de Janeiro. Robert Whittaker (25-7-0) e Khamzat Chimaev (13-0-0) se enfrentarão em junho. Especificamente, em 22 de Junho… na Arábia Saudita.

Branco acrescentou que o vencedor da luta terá a chance pelo cinturão dos médios contra Du Plessis (22-2-0). Outras lutas no card incluem Sergei Pavlovich x Alexander Volkov, Kelvin Gastelum x Daniel Rodriguez, Volkan Oezdemir x Johnny Walker e Shara Magomedov x Ihor Potieria.

Dana White esquece o que está falando durante entrevista no UFC

Mas a bomba foi servida e todos queriam ver Chimayev. O lutador nascido na Chechênia (que já lutou sob a bandeira sueca e agora luta sob a bandeira dos Emirados Árabes Unidos) é um dos membros mais amigáveis ​​da empresa nas redes sociais… embora esteja em 11º lugar em sua divisão e ainda não tenha sido coroado . Mas ele está 7-0-0 no UFC, com cinco KO’s. É um espetáculo vê-lo lutar.

Chimayevaliás, retorna pela primeira vez desde setembro de 2022, quando derrotou o ex-campeão Kamaru Usman . Antigamente, aliás, em 2021, ele estava perto da aposentadoria devido aos persistentes sintomas de Covid-19. Ele até anunciou nas redes sociais para surpresa de seus fãs. Mas Dana Branco conversei com ele e o convenci a continuar. “E isso significa que Khamzat não vai embora, ELE FICA E VAI LUTAR ATÉ O FIM!”, exclamou na época.

Whitakerpor sua vez, tem um histórico incrível na carreira e vem de vitória no UFC 298 Ilia Topuria vs. Volkanovsky sobre Paulo Costa.

Será mais um duro teste no Peso Médio para Chimaev. Ele subiu do meio-médio para enfrentar Usman e vencê-lo cada vez mais. Swe enfrentará um dos ‘durões’ do peso e fará um teste para saber se ele pode ser candidato ao cinturão.