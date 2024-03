Dana White revela história por trás de negociação acalorada com patrocinador do UFC: ‘Pegue seu dinheiro… enfie no seu cu’

Dana White detesta tanto a cultura do cancelamento que finalmente chegou ao limite com qualquer patrocinador optando por trabalhar com o UFC.

O CEO do UFC, que explodiu nas bicicletas do Peloton depois de saber que a empresa disse ao comediante Theo Von para retirar um episódio de seu podcast com o polêmico político Robert Kennedy Jr., revelou que criticou um de seus próprios patrocinadores depois que eles exigiram que ele removesse uma postagem nas redes sociais apresentando o ex-presidente Donald Trump.

White agora diz que não é a primeira vez que um patrocinador tenta policiar seu comportamento ou o que acontece no UFC, e é por isso que ele desenvolveu uma política de tolerância zero para esse tipo de solicitação. Quer tenha sido seu apoio a Trump ou ao comentarista do UFC Joe Rogan enfrentando críticas depois que surgiram episódios anteriores de seu podcast, onde ele usou insultos raciais inúmeras vezes, White se recusa a atender a esse tipo de demanda dos patrocinadores.

“Eu estava com alguns patrocinadores também, que ligaram e eu disse, ‘Vá se foder. Pegue seu dinheiro, enrole-o em uma bolinha e enfie na sua bunda, porque terminei’”, disse White a Sage Steele em seu podcast. “Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero esse tipo de dinheiro.

“[They’ve come after me for] muitas coisas. Eles me ligaram quando postei um vídeo em minhas próprias redes sociais sobre Trump, me ligaram sobre Joe Rogan, me ligaram sobre como passar pelo COVID. Se alguém dava uma topada no dedão do pé, eles me ligavam e, finalmente, chegava ao ponto em que eu dizia: ‘Estou farto, pessoal.’”

White se recusou a revelar a qual patrocinador seu discurso se referia, mas disse que foi durante a renegociação de um acordo que estava chegando ao fim e que os dois lados estavam discutindo uma possível prorrogação.

Ele afirma que um representante do patrocinador chegou a Las Vegas para discutir negócios futuros com o UFC, e foi aí que a conversa foi de mal a pior às pressas.

“Quando nosso contrato terminou, havia um grande número na mesa e eu disse: ‘Pegue esse número enorme, enrole-o em uma bolinha e enfie na bunda do seu conselho de administração’”, disse White. “Não sei o que fizeram com o dinheiro, mas não peguei. Não sei se ele enfiou no rabo ou não, mas não peguei o dinheiro.

“Esse cara de quem estou falando é um cara que respeito e gosto dele. Tivemos um bom relacionamento. Ele pessoalmente, eu gosto dele. Literalmente entrei em meu escritório durante as negociações e disse: ‘Meu conselho de administração está perdendo a paciência com você’ ou algo parecido. Eu disse: ‘Esses filhos da puta arrogantes’”.

“Eu disse para sentar, contei toda a história do nosso relacionamento”, continuou White. “Ele disse: ‘Mas Dana, há ‘X’ quantia de dinheiro na mesa agora’, e foi literalmente quando eu disse: ‘Aqui está o que você faz – volte para o avião, voe de volta para onde você está. , você enrola aquele grande negócio em uma bolinha e enfia na bunda do seu conselho de administração. Vá se foder, não quero seu dinheiro. Não vou pegar seu dinheiro.’”

White sabe que aquela empresa em particular não está sozinha em fazer exigências como essa, mas ele não está interessado em fazer parceria com ninguém que tente policiá-lo ou ao UFC.

“Acho que há um certo nível de arrogância nessas pessoas”, disse White. “Cara Peloton, você poderia ser mais arrogante? Esses caras também. Tem muita gente por aí, eles têm dinheiro e acham que têm um certo nível de controle e que podem entrar e contar para um cara como Theo Von ou para o UFC [what to do]ou eu ou muitas, muitas outras empresas por aí, tenho certeza.”

As táticas de White podem parecer ousadas e isso o coloca em desacordo com potenciais patrocinadores, mas certamente não prejudicou os resultados financeiros do UFC.

No final de 2023, o UFC informou que os patrocínios aumentaram 18% no ano, chegando a US$ 196 milhões – um novo recorde para a empresa.