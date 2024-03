Daniel Cormier: Islam Makhachev deveria se tornar o vilão, lutar contra Dustin Poirier em seguida

Adicione Daniel Cormier à lista de lutadores que acham que Dustin Poirier deveria dar a próxima chance contra Islam Makhachev.

Poirier é exatamente o tipo de nome que Makhachev precisa para se consolidar como uma verdadeira estrela do octógono, disse o ex-campeão de duas divisões do UFC na quarta-feira em seu podcast de vídeo.

“Para que Islam chegue onde realmente precisa como campeão, ele precisa ter esses nomes familiares em seu currículo, ou pelo menos competir com eles”, disse Cormier.

Cormier, é claro, não é totalmente imparcial em sua escolha para a próxima luta pelo título dos leves. O campeão dos leves Makhachev é ex-parceiro de treino em sua academia de longa data, a American Kickboxing Academy, e Poirier é de sua cidade natal, Lafayette, Louisiana.

Antes de sua grande vitória no UFC 299 sobre Benoit Saint Denis, Poirier disse que uma grande vitória poderia qualificá-lo para a disputa pelo título. Depois, ele chamou Makhachev, que o rejeitou como seu próximo candidato ao desafio, da mesma forma que muitos campeões fazem com seus próximos candidatos.

Cormier acha que Makhachev pode estar mais interessado do que deixou transparecer.

“Quando Conor McGregor era Conor McGregor, ele nocauteou José Aldo para ser campeão. Foi uma ferramenta incrível para levá-lo ao estrelato. Porque a essa altura não importava com quem ele lutasse no peso leve. Ele já era uma estrela porque acabara de vencer o maior peso pena de todos os tempos da maneira como o fez.

Então, quando ele saiu, o [featherweight] o cinturão precisava ser disputado. Quem eles colocaram lá fora? Frankie Edgar, ex-campeão, José Aldo, ex-campeão, porque os nomes são reconhecidos. [Max] Holloway venceu José Aldo. Significou muito mais para Max Holloway, em termos de se tornar uma estrela, vencer José Aldo do que um cara aleatório pelo cinturão.”

Escolher Poirier em vez de outros potenciais candidatos aos leves pode complicar as coisas para outros, como Justin Gaethje, que nocauteou Poirier em sua luta anterior e agora enfrentará Max Holloway no UFC 300. Outro, o ex-campeão Charles Oliveira, também recebeu cartão amarelo para o Megaevento de 13 de abril contra Arman Tsarukyan.

Mas, de acordo com Cormier, Poirier é “1000 por cento uma situação ganha-ganha para o UFC”.

“Porque se Dustin Poirier vencer, Dustin Poirier estará de volta à linha de frente da luta ao derrotar um dos campeões mais dominantes. E se ele perder, agora você tem um campeão que acabou de fazer duas defesas de título sobre Alexander Volkanovski antes de uma vitória sobre Dustin Poirier, com Charles Oliveira ou Arman Tsarukyan esperando nos bastidores, ou Justin Gaethe se conseguir ultrapassar Holloway .

“Pense na corrida que Makhachev poderia ter se fosse capaz de deixar todas essas lutas para trás.”

Cormier disse que a crítica de Makhachev a Cormier funciona perfeitamente como a centelha para um ciclo de promoção pré-luta.

“Eu abordaria isso se fosse o campeão”, disse ele. “Eu tentaria me tornar o império do mal. Eu tentaria me tornar o vilão. ‘The Rock’ agora está fazendo isso na WWE. Isso é essencialmente o que cada um desses campeões é quando chegam ao topo. Você é o cara que eles precisam enfrentar para alcançar o objetivo com que sonharam durante toda a vida.

“O Islã precisa dizer a Dustin: ‘Você nunca vai fazer isso. Você não pertence ao meu nível. Você chegou aqui porque não havia mais ninguém. Isso faria com que as pessoas onde ele lutaria o odiassem. Isso faria as pessoas correrem para apoiar Dustin Poirier. Mas isso também faria com que as pessoas se importassem mais. … E, em última análise, é isso que importa – nada mais.”

Confira o vídeo completo abaixo.