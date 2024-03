Darius Robinson critica a configuração do NFL Scouting Combine: “Condições inaceitáveis!”

Dario Robinson não estava exatamente entusiasmado com seu desempenho no conjunto de olheiros da NFL. A ponta defensiva do Missouri conseguiu 21 repetições de supino, colocando-o em um empate pelo oitavo lugar entre os rushers EDGE em Indianápolis. No entanto, ele ficou aquém de Jared Verse, da Florida State, por 10 repetições. Claramente, Robinson não ficou satisfeito com este resultado e recorreu às redes sociais para expressar a sua frustração.

Em uma postagem no X, Robinson expressou sua insatisfação com a configuração da colheitadeira, alegando que não era um reflexo preciso de suas habilidades. Ele apontou problemas com o equipamento, afirmando: “O rack e a barra ficam irregulares com os J-Hooks e a bancada se move com o piso de carpete!”

Ele não mediu palavras quando declarou sua intenção de refazer o supino em seu dia profissional, em 22 de março. É claro que Robinson está determinado a mostrar sua verdadeira força e provar que a configuração da colheitadeira não estava lhe ajudando em nada.

Não é todo dia que um prospect chama publicamente a equipe de olheiros da NFL, mas o descontentamento de Robinson reflete uma tendência crescente de jogadores se manifestando contra as injustiças percebidas. Poucos dias antes da explosão de Robinson, os atuais jogadores da NFL criticaram seus próprios times nos boletins da NFLPA. Agora, parece que os potenciais intervenientes também estão a fazer ouvir a sua voz sobre as condições que enfrentam durante o processo de avaliação.

Robinson exige avaliação justa após revés na colheitadeira

Apesar de sua frustração com a combinação, Robinson chamou a atenção como uma escolha potencial no final da primeira rodada ou no início do dia 2 no próximo Draft de 2024 da NFL. Como veterano do sexto ano dos Tigers, ele certamente tem um histórico impressionante. Em sua última temporada, Robinson alcançou recordes de carreira em tackles (43), tackles para derrota (14) e sacks (8,5) em 12 jogos. Essas estatísticas falam muito sobre suas habilidades em campo, e está claro que ele está determinado a garantir que sua força física seja representada com precisão em sua avaliação de draft.

A postura franca de Robinson serve como um lembrete de que os jogadores de todos os níveis estão cada vez mais dispostos a falar quando sentem que os seus talentos não estão a ser devidamente reconhecidos. À medida que a NFL continua a evoluir, é importante que a liga ouça as preocupações das suas futuras estrelas e resolva quaisquer questões que possam impedir a sua capacidade de mostrar o seu verdadeiro potencial.