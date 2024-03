Draymond Green envolve o pescoço de Patty Mills com o braço durante o jogo

Draymond Verde se viu no centro de mais críticas por causa de suas travessuras na quadra … desta vez, a estrela do Golden State Warriors está sofrendo reação depois de passar o braço em volta Patty Mills‘pescoço e forçando-o no chão.

O incidente aconteceu durante o primeiro quarto do confronto de estrada dos Dubs contra o Miami Heat na terça-feira… quando Green se envolveu com Mills enquanto ele se movia no campo para tentar se defender. Bam Adebayofoi baleado.

Um árbitro próximo imediatamente apitou… e a jogada foi revisada para ver se a tentativa de Adebayo aconteceu antes da falta comum.

Green estava visivelmente chateado com tudo isso… defendendo seu caso aos árbitros antes que eles dessem uma olhada no replay. No final das contas, eles decidiram que o contato ilegal aconteceu antes do tiro, e o golpe de Adebayo foi rejeitado.

As emissoras de Miami ficaram perplexas com o fato de os árbitros não considerarem uma falta flagrante sobre Green… chamando-a de “jogada perigosa”.

Claro, Green foi punido duas vezes nesta temporada por suas ações no jogo… mais recentemente cumprindo uma pena suspensão indefinida por acertar jogador do Phoenix Suns Jusuf Nurkic na cara em dezembro 12.