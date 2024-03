Edgar Berlanga está confiante que será o próximo adversário de Canelo: “100% fato, ele quer lutar contra a gente”

Taqui só falta muito tempo antes Canelo Álvarez tem que tomar uma decisão sobre seu próximo oponente. O dia 4 de maio está se aproximando, o que foi essencialmente confirmado como Data da próxima luta de Canelo.

Embora conversas aparentemente “intensificadas” no final desta semana entre a equipe de Canelo e Jaime Munguia, Edgar Berlanga está convencido de que ele é o melhor opção aos olhos de Alvarez.

Edgar Berlanga quase morde a orelha de Alexis Angulo durante briga

Edgar Berlanga é o “pioneiro” para enfrentar Canelo em maio?

Na verdade, Berlanga chegou ao ponto de dizer que ele é o “pioneiro” e essa “Eu sei que ele quer lutar contra nós“. De uma entrevista ao BoxingScene.

Ainda estamos no sorteio do Canelo. Somos os pioneiros nessa possível luta em maio. Sua equipe quer lutar contra nós. Eles querem a luta. Com toda a certeza, sei que ele quer lutar contra nós em maio. Sem querer tirar nenhum crédito do Munguia, porque ele próprio é uma estrela, mas a luta entre mim e o Canelo é uma luta muito maior.

Berlanga também aproveitou para elogiar Canelo, chamando-o de “guerreiro” e alegando que ele não acha que o mexicano está se esquivando de David Benavidez de forma alguma.

Berlanga vem de uma grande vitória sobre Padraig McCrory em que Berlanga marcou seu 17º nocaute em 22 vitórias (em 22 lutas). Cinco vitórias consecutivas do UD fizeram com que alguns torcedores ficassem irritados com as perspectivas de Berlanga, mas a vitória contra McCrory restaurou um pouco sua reputação.