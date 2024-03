Entre os links: Whittaker x Chimaev, Moreno fazendo uma pausa, Dana White sugere pay-per-view no Reino Unido

Tem sido uma semana interessante no mundo do MMA enquanto o UFC se prepara para retornar a Atlantic City rumo ao UFC 300 – que inclui Dana White sugerindo trazer um evento pay-per-view para o Reino Unido este ano. Se isso acontecer, quem deve aparecer no cartão?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel responde a perguntas dos telespectadores ao vivo sobre o retorno da promoção ao Reino Unido, se Leon Edwards e Tom Aspinall defenderão seus cinturões diante de suas multidões e quem mais poderia preencher a programação . Além disso, eles responderão perguntas sobre tópicos como o UFC Arábia Saudita, com uma série de lutas anunciadas, incluindo Robert Whittaker x Khamzat Chimaev como luta principal, o ex-campeão peso mosca Brandon Moreno anunciando que está dando uma pausa no MMA e o que isso significa para a divisão no curto prazo, o card de sábado do UFC Atlantic City encabeçado por Erin Blanchfield x Manon Fiorot, a grande vitória de Rose Namajunas no UFC Vegas 89 e para onde ela vai a partir daqui, e tudo o mais que você gostaria de discutir.

Junte-se a Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, enquanto eles respondem às suas perguntas durante todo o show.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.