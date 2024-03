Ex-funcionário do Jacksonville Jaguars e agressor sexual condenado a 220 anos de prisão

AJuiz distrital dos EUA na Flórida condenou um criminoso sexual condenado e um ex-funcionário do Jaguares de Jacksonville a 220 anos de prisão.

Juiz Distrital dos EUA Brian J. Davis condenou homem de 53 anos Samuel Arthur Thompson a 220 anos de prisão federal por produzir, receber e possuir material de abuso sexual infantil e por hackear o jumbotron no Estádio dos Jacksonville Jaguars.

Thompson hackeou a tela do jumbotron depois que os Jaguars não prorrogaram seu contrato de trabalho ao saber que ele era um agressor sexual registrado. O Middle District da Flórida confirmou a sentença em um comunicado.

Thompson foi condenado pelas acusações em novembro de 2023, ao mesmo tempo que também foi considerado culpado de violar a Lei de Registro e Notificação de Criminosos Sexuais (SORNA) e de porte de arma de fogo como criminoso condenado.

O homem de 53 anos foi anteriormente considerado culpado de agredir um menino de 14 anos no Alabama em 1998, e foi obrigado a registrar-se como agressor sexual.

Os promotores detalharam como Thompson foi contratado pelos Jaguars em 2013 para ajudar a projetar, instalar e operar o telão do EverBank Stadium. Os Jaguares agradeceram aos promotores por seu trabalho depois que a condenação foi selada em novembro.

Como Thompson hackeou o jumbotron dos Jaguars

Uma declaração lida Links de Thompson com os Jaguares: “Contrato de Thompson com os Jaguares exigiu que ele relatasse sua condenação, mas ele não o fez. Em janeiro de 2018, os Jaguares decidiram não renovar Contrato de Thompson depois de saber de sua condenação e status de agressor sexual registrado. Antes do vencimento Contrato de Thompson em março de 2018.

“Thompson instalou software de acesso remoto em um servidor sobressalente na sala de servidores dos Jaguars. Thompson em seguida, acessou remotamente computadores que controlavam o Jumbotron durante três jogos da NFL da temporada de 2018, fazendo com que as placas de vídeo funcionassem repetidamente.