Famoso streamer Ninja confirma que tem câncer de pele

Contração muscular é uma plataforma de criação de conteúdo ao vivo que existe há muitos anos, mas como ‘um dos grandes’, sabemos que ela mudou ao longo dos anos.

O que começou como algo focado em eSports agora é a ‘casa’ dos streamers que dia após dia transmitem seu próprio conteúdo pessoal.

5ª temporada de Fortnite com duas novas skins, Solid Snake e Peter GriffinRoberto Ortega

Ao longo deste tempo surgiram algumas lendas ou “gigantes” da comunicação. Um exemplo na Espanha é o Riomas em todo o mundo, um dos primeiros a fazer sucesso no Twitch foi o streamer Fortnite ninja, que graças às suas grandes habilidades no início do jogo da Epic Games se tornou uma referência para milhares e milhares de telespectadores.

Ninja confirma que tem câncer de pele

O criador do conteúdo teve grandes streams, o mais popular ultrapassou 600 mil espectadores, então ele alegrou os dias de muita gente. Mas ontem ele surpreendeu muitos de seus fãs com uma notícia triste, ao confirmar nas redes sociais que está sofrendo de câncer de pele.

Em sua conta no Twitter, ele informou seus seguidores sobre sua situação: “Tudo bem, ainda estou um pouco em choque, mas quero manter todos vocês atualizados. Algumas semanas atrás, fui a um dermatologista para uma verificação anual da pele / toupeira que Jess programado proativamente para mim. Havia uma toupeira na parte inferior do meu fooque eles queriam remover apenas para ter cuidado.

“Voltou como melanoma, mas eles estão otimistas de que peguei nos estágios iniciais. Eu tinha outra mancha escura aparecendo perto dele, então hoje eles fizeram uma biópsia e removeram uma área maior ao redor do melanoma com a esperança de que sob o microscópio eles verão bordas claras não-melanoma e saberemos que conseguimos.

“Estou grato por ter esperança de descobrir isso cedo, mas por favor, tome isso como um PSA para fazer exames de pele.”