Com a abertura da janela partidária, onde parlamentares têm a chance de mudar de partido sem comprometer seus mandatos, vemos uma série de conversas nos bastidores, num aceno claro de que muitos não só mudarão de partido como também de opinião em relação ao grupo político que apoiava até pouco tempo atrás. Alguns ainda dizem que tá pensando no melhor para si, garantindo o seu mandato, até porque: “Farinha pouca meu pirão primeiro”!

E com muitos cargos comissionados nas mais diversas prefeituras, um leve engano dos gestores é achar que todos aqueles que ali estão irão marchar junto com eles em apoio ao seu candidato ou mesmo em sua reeleição. Acontece que muitos até usam seus bonés e ecoam seus vídeos, porém o fato é que os possíveis candidatos estão em suas cabeças, mas bem distante de seus corações. E pode acontecer de quando o tempo da colheita chegar, o tempo de separar o joio do trigo já tenha passado e o prejuízo eleitoral seja inevitável.

A pré-campanha começou e quem cochilar o cachimbo vai cair, portanto, mais do que nunca é indispensável um olho no peixe e outro no gato, pois os felinos de duas patas estão mais rápidos do que nunca. E o projeto do poder pelo poder é o que faz o tabuleiro do xadrez se transformar em verdadeiros jogos mortais.