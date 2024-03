Georges St-Pierre explica vantagens que teria no confronto entre Khabib Nurmagomedov: ‘Eu o teria vencido’

Georges St-Pierre acredita que teria tido as mesmas hipóteses de derrotar Khabib Nurmagomedov.

É um feito que nenhum lutador foi capaz de reivindicar durante os 12 anos de carreira de Nurmagomedov, já que “The Eagle” fez 28-0 no caminho para a vitória e três vezes defesa do título dos leves do UFC. St-Pierre – um campeão meio-médio do UFC que também deteve brevemente o cinturão dos médios da promoção – há muito tempo é um adversário dos sonhos de Nurmagomedov, mas as estrelas nunca se alinharam para os dois se enfrentarem.

Isso não impediu St-Pierre de ser questionado sobre como seria uma luta com Nurmagomedov, e em um episódio recente de Henry Cejudo e Kamaru Usman Libra 4 libras podcast, “GSP” expressou confiança de que poderia dar uma derrota a Nurmagomedov.

“Acho que Khabib poderia ter me vencido, não estou dizendo que poderia ter vencido Khabib o tempo todo”, disse St-Pierre. “Eu estava confiante o suficiente para aceitar aquela luta e pensei que se eu aceitar aquela luta vou vencê-lo naquele dia naquele lugar específico, isso não significa que vou vencê-lo o tempo todo. Mas eu estava confiante, talvez esteja errado.

“Acho que eu teria vencido porque se ele viesse me pressionar, eu o colocaria no chão. Eu teria tido confiança para tentar fazer isso.”

St-Pierre está lado a lado com Nurmagomedov quando se trata do discurso sobre “o melhor de todos os tempos”. A estrela franco-canadense perdeu apenas duas vezes em sua carreira, defendendo com sucesso o título dos meio-médios do UFC nove vezes consecutivas contra alguns dos maiores nomes de sua geração e depois retornando de um hiato de quatro anos para adicionar um título dos médios à sua coleção em 2017.

Assim como Nurmagomedov, St-Pierre ficou conhecido por seu ataque sufocante e punitivo. É na forma como suas táticas de wrestling diferem que St-Pierre vê uma abertura para aproveitar a vantagem em seu hipotético confronto.

“Khabib, ele tem um overhand direito muito bom”, disse St-Pierre. “Ele é muito bom em medir distâncias e em criar um dilema na mente do adversário entre uma queda e uma direita overhand. Ele é muito, muito bom, é mais perigoso quando coloca você com as costas contra a cerca, porque ele é um mestre na luta livre. Meu estilo é diferente. Meu estilo é mais intermediário. Sou muito bom em usar falsificações e criar distrações para atingir suas pernas. Sou mais aquele cara dinâmico, chamo isso de quedas proativas e reativas do centro. Mas Khabib é melhor quando tem o adversário de costas para a cerca.

“Então minha estratégia se eu tivesse ido contra o Khabib teria sido manter a luta o máximo que pudesse no meio e não ter medo de derrubá-lo. Acho que talvez eu tivesse sido o primeiro cara com quem ele lutou ou um dos únicos que teria tentado derrubá-lo, e eu derrubei todos com quem lutei.”

Para St-Pierre, a chave para derrotar Nurmagomedov é avançar e permanecer ofensivo, uma tática que provavelmente é muito mais fácil no papel, dados alguns dos luminares que Nurmagomedov neutralizou, incluindo Conor McGregor, Justin Gaethje e Dustin Poirier.

São lutadores como Gaethje que St-Pierre acha que poderiam ter chateado Nurmagomedov se sua abordagem tivesse sido diferente.

“Acho que a maioria dos caras que lutaram contra Khabib tinham medo das quedas de Khabib, então eles lutaram nos calcanhares e ficaram encostados na parede”, disse St-Pierre. “Três caras que lutaram com o Khabib se saíram muito bem: Gleison Tibau, luta muito, muito acirrada, se você assistir aquela luta é muito, muito acirrada; Michael Johnson foi meu parceiro de treino… Se você observar o minuto inicial da luta, ele está fazendo um trabalho fantástico até perder a confiança porque Michael Johnson é incrivelmente talentoso, muito, muito talentoso, mas quando as coisas começam a não acontecer do jeito dele, a comporta abre. Acho que esse foi um dos erros que ele cometeu e se ele tivesse começado o segundo turno tão bem como no primeiro teria tido um desempenho melhor.

“Outro cara que foi bem é o Gaethje, o Gaethje no começo foi muito bem. Chute, soco, ele foi muito bem até que história parecida, as coisas começam a não dar certo e aí tudo desmorona.”

Mais recentemente, St-Pierre descartou a possibilidade de ter lutado com Nurmagomedov em dezembro passado, observando que Nurmagomedov não estava na lista de oponentes que lhe foi oferecida. St-Pierre acabou não competindo no card UFC Fight Pass Invitational de 14 de dezembro.

Uma luta de MMA está bem fora de possibilidade agora, visto que os dois lutadores parecem estar aposentados e felizes, mas houve um tempo em que isso fazia todo o sentido do mundo para St-Pierre.

“Você tem que sempre pensar no que pode ganhar e no que pode perder”, disse St-Pierre. “Seria uma luta que todos na época queriam porque Khabib teve uma carreira perfeita. Ninguém nunca o venceu e ele se aposentou por cima. Na época, essa era a luta que todo mundo queria ver. Então se fosse um momento em que eu teria voltado para uma luta, logo depois de me aposentar, seria esse momento.

“Mas eu sempre disse a mim mesmo – agora tenho 42 anos – quando eu atingir o quatro zero, acabou, não há nada que possa me fazer voltar. Está pronto. Então, eu tinha cerca de 38, 39 anos quando isso aconteceu. Até mesmo o pessoal dele me disse, algumas pessoas me disseram: ‘Ei, acho que ele vai perguntar por você.’ Então, quando ele se aposentou, acho que todo mundo ficou surpreso.”