Gina Carano explica por que luta com Ronda Rousey nunca aconteceu no UFC, confiante de que teria vencido

As mulheres só começaram a lutar no UFC em 2013, quando Ronda Rousey fez sua estreia contra Liz Carmouche, em uma mudança de paradigma para a promoção, depois que Dana White declarou a famosa declaração de que mulheres nunca competiriam em sua organização.

Apesar dessa proclamação infame, Gina Carano afirma que White na verdade a abordou anos antes com interesse em integrá-la ao elenco do UFC, quando ela era sem dúvida a lutadora feminina mais famosa do planeta. Naquela época, Carano competia no Strikeforce e se preparava para o confronto com Cris Cyborg, que acabou servindo como sua última aparição no MMA em 2009.

“Eu e Dana [White] Tive uma conversa um pouco antes de lutar com Cyborg, Dana e Lorenzo Fertitta me levaram ao escritório deles e basicamente eles disseram ‘gostaríamos que você viesse e fosse a primeira lutadora feminina da nossa empresa’”, revelou Carano no podcast PBD. “Simplesmente não pude fazer isso porque tinha minhas promessas e meu contrato com o Strikeforce.”

Após sua derrota para Cyborg, Carano acabou fazendo a transição para atuar em tempo integral, o que incluiu um papel principal no filme Descontrolado dirigido pelo vencedor do Oscar Steven Soderbergh. Carano nunca se aposentou oficialmente e diz que as conversas acabaram esquentando novamente para ela ingressar no elenco do UFC depois que Rousey se tornou um dos rostos da organização.

Em 2014, Carano manifestou interesse em retornar e isso levou a reuniões com White sobre a possibilidade de assinar para uma luta contra Rousey. White afirmou mais tarde que Carano era “o ser humano mais difícil com quem já lidamos” e qualquer esperança de um acordo com o UFC essencialmente morreu por terra.

Carano não abordou as aparentes dificuldades que teve para fechar um acordo com o UFC, mas diz que o que condenou sua possível luta com Rousey realmente se resumiu à incapacidade de White de manter silêncio sobre o confronto enquanto tentava voltar à forma para uma luta. .

“Precisei de seis meses”, explicou Carano. “Porque antes de mais nada, para mim perder peso naquela época eu teria dificuldade porque todas as mulheres estavam na faixa dos 135 [pound] divisão de peso e consegui descer para 145, mas só houve duas vezes na minha carreira em que caí para 136 e 139 e isso é como cortar uma perna para mim. Foi muito difícil para mim, mas era onde todas as mulheres estavam naquela época porque não havia muitas mulheres. Sentei-me com Dana e [said] Eu gostaria que vocês tivessem me abordado há cinco anos, porque estou esperando por isso, então só preciso de um tempo e preciso que você mantenha isso em segredo, Dana. Fique bem quieto porque eu não tinha academia. eu teria que ir [re-immerse] Eu mesmo estava em uma academia, que quando eu vou para uma academia as pessoas colocam câmeras em mim e você tem que encontrar e montar seu time e eu não morava em Las Vegas, que era onde meu time estava. Então, eu estava morando em Los Angeles e teria sido difícil e precisava reconstruir uma equipe e fazer tudo certo.

“Dana, e eu o amo agora, ele tem sido incrível agora, mas Dana é Dana. Ele imediatamente começou a falar sobre isso e tornou minha vida muito difícil tentar entrar nisso.”

Qualquer esperança que restasse de marcar a luta efetivamente expirou depois que Carano começou a receber mais e mais ofertas em Hollywood, que incluíam um papel no filme de grande sucesso Deadpool, onde ela co-estrelou ao lado de Ryan Reynolds na adaptação dos quadrinhos.

“É muito difícil tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo”, disse Carano sobre atuar e lutar. “Na minha cabeça, sou tão apaixonado por contar histórias e nos últimos dois anos tenho sido apaixonado por tentar voltar a isso.”

Obviamente, a luta com Rousey nunca aconteceu, mas Carano ainda se sente confiante de que teria vencido a ex-campeã peso-galo feminino do UFC se tivesse a chance.

“Eu faço, absolutamente [believe I would have won]”, disse Carano. “Porque eu dou um soco incrível. Eu sei como ela soca. Eu soco como um caminhoneiro. [She would have the edge] no chão, obviamente, mas estou confuso.

“Não é desrespeito e tenho certeza que ela diria a mesma coisa que venceria, mas isso é algo que eu sei. Depois que você levou um soco daquele jeito, ela foi sacudida duas vezes [by] Amanda Nunes e Holly Holm, sou uma das lutadoras mais fortes que o MMA feminino já viu.”

Tão confiante quanto estaria contra Rousey em uma luta, Carano ainda tem o Hall da Fama do UFC em alta conta. Rousey sempre elogiou Carano como uma inspiração para sua entrada no MMA e isso é algo que o ator, agora com 41 anos, nunca esqueceu.

“Ronda tem sido uma pessoa tão respeitosa [person], ela falou muito pouco ao longo de sua carreira, mas a única pessoa com quem ela realmente não falou fui eu, na verdade”, disse Carano. “Ela realmente sempre me deu essa homenagem. Não ter feito a caminhada no UFC e conseguido lutar, ter a pessoa que realmente quebrou essas barreiras, isso é muito especial para mim e acho que ela é uma pessoa muito especial.

“Eu acho que ela fica muito mal [reputation] e as pessoas gostam de pintá-la como a vilã, só porque ela gosta de bancar o vilão. Ela não se importa em jogar de calcanhar. São apenas as personalidades de certas pessoas, mas acho que quando você olha mais profundamente para a pessoa que ela é, que eu observo e estudo as pessoas, acho que é uma pessoa muito especial.”