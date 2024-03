Ice Cube diz que Caitlin Clark ainda não respondeu à oferta de US$ 5 milhões da Big3

Caitlin Clark a equipe ainda não aproveitou a oferta de US$ 5 milhões da Big3… com Cubo de gelo revelando sua liga de basquete não sabe se aceitará o enorme pagamento.

O cofundador da organização 3 contra 3 juntou-se ao “Pat McAfee Show” na quarta-feira para discutir a proposta histórica… e apesar do silêncio no rádio por parte de Clark até agora, ele mantém esperança até obter um “sim” definitivo ou ” bem.”

“Eles têm e se quiserem assinar, ficaremos felizes em tê-la jogando no Big3”, disse Cube.

A lenda do rap apontou que Clark está no meio de seu torneio da NCAA … e ele não quer que a oferta seja uma distração enquanto ela busca um campeonato com Iowa, mas eles estarão esperando por ela assim que sua carreira universitária chega ao fim.