Jason Kelce anuncia oficialmente aposentadoria da NFL após 13 temporadas

Jason Kelce, considerado o melhor pivô da história da NFL, está oficialmente pendurando as chuteiras.

O 36 anos realizou uma conferência de imprensa em Filadélfia sobre Segunda-feira tarde na companhia de sua família imediata para anunciar sua decisão após meses de especulação após a derrota dos Eagles nos playoffs contra o Tampa Bay Buccaneers em Janeiro.

Kelce jogou todo o seu 13 temporadas no NFL com o Filadélfia Eagles. Eles incluíram 193 jogos da temporada regular e 12 na pós-temporada.

Nesse período, ele foi selecionado para sete Pro Bowls, foi nomeado All-Pro seis vezes e levou para casa um Super Bowl ligue 2018 quando o Águias vencer o New England Patriots33-41.

Kelceo irmão mais velho do tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, estará disponível para Hall da Fama seleção em 2029.

Kelce espera-se que permaneça perto de NFL cobertura de notícias. Dele

Novas alturas com Jason e Travis Kelce podcast está entre os programas mais ouvidos e ele recebeu elogios por seu talento diante das câmeras depois de participar do NFL Broadcasting and Media Workshop da última offseason.

No ano passado ele foi selecionado como um dos Os homens mais sexy do ano pelas pessoas.

Jason Kelce considerou se aposentar antes da temporada de 2023

Kelce já havia considerado encerrar seu Carreira na NFL.

Seguindo as ÁguiasSuper Bowl derrota contra o irmão ChefesKelce estaria indeciso em voltar a jogar.

Durante este breve período de reflexão, foi relatado que Águias treinador Nick Sirianni enviou-lhe alguns barris de cerveja para convencê-lo a ficar. Funcionou. E ele voltou por mais um ano.

Desta vez, a derrota devastadora nos playoffs contra o Baker Mayfield’sBucs e a sua posição crescente nos meios de comunicação social convenceram-no de que é altura de deixar o campo de batalha para trás.

Boa sorte, Jason!