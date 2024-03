Jason Kelce entra, Robert Griffin III sai? Ex-centro dos Eagles pode ser a nova estrela do MNF

Tele é emissora exclusiva de Segunda à noite futebol, é conhecida por buscar constantemente formas de aprimorar a produção. Embora Roberto Griffin III foi inicialmente contratada para esse fim, a ESPN está agora reconsiderando sua decisão após Jason Kelcea aposentadoria.

De acordo com Andrew Marchand do The Athletic, ESPN está buscando ativamente Kelce para se juntar à transmissão do MNF. No entanto, eles enfrentam a concorrência de outras redes, como NBC, CBS e Amazon Prime, todas competindo pelos serviços de Kelce.

A nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a jogar mais uma temporada na NFLTwitter

Ao longo dos anos, Segunda à noite futebol passou por inúmeras mudanças enquanto a ESPN se esforça para encontrar a combinação perfeita. Scott Van Pelt agora lidera a cobertura do Monday Night Countdown e a equipe de comentários foi renovada com a adição de Joe Buck e Troy Aikman. À medida que a temporada de 2024 se aproxima, alguns rostos familiares permanecerão, incluindo o vice-presidente sênior, Marcus Spears, Ryan Clark e Michelle Beisner-Buck.

Roberto Griffin III já foi visto como uma estrela em ascensão na ESPN, mas seu ímpeto estagnou recentemente, levando a rede a considerar uma mudança. Se Kelce for contratado, ele provavelmente ocupará o papel de Griffin e emergirá como uma voz proeminente no Monday Night Football.

ESPN considera mudança na cobertura do MNF

A aposentadoria de Kelce de sua carreira de 13 anos na NFL despertou o interesse da ESPN e de outras redes. Seu impressionante recorde inclui sete seleções do Pro Bowl, seis prêmios All-Pro e uma vitória no Super Bowl com o Filadélfia Eagles. Kelce foi titular em 193 jogos pelos Eagles e não perdeu nenhum jogo de 2015 em diante.

Embora Kelce possa não possuir o mesmo intelecto de quarterback que Griffin, ele traz para a mesa uma riqueza de conhecimento e experiência em futebol. Dos fundamentos às complexidades do jogo, Kelce acumulou uma riqueza de insights ao longo de sua carreira de duas décadas. Sua profunda paixão pelo esporte é evidente em sua dedicação e comprometimento.

A ESPN não está apenas procurando alguém com experiência em futebol, mas também com uma presença atraente no ar. A combinação de conhecimento e carisma de Kelce faz dele um candidato atraente para a equipe de transmissão do MNF.

Nas palavras de um representante da ESPN: “As realizações de Jason Kelce em campo falam por si, mas é seu profundo conhecimento do jogo e seu carisma natural que o tornam a escolha ideal para nossa transmissão do Monday Night Football.”