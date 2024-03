Kim Kardashian ‘desafia’ Bianca Censori no último vestido

EUnos últimos meses, Kanye West parceiro Censores Bianca emergiu como um dos modelos mais comentados nos Estados Unidos.

No entanto, parece que ela tem alguma concorrência, e isso vem de alguém do passado do marido. Kim Kardashian conseguiu surpreender a todos com um look incrível, vestindo um enorme casaco de pele que, sim, deixa muito pouco para a imaginação.

Bianca Censori deslumbra com meias transparentes neon em encontro com Kanye WestTwitter

Na segunda-feira, o membro mais famoso do Família Kardashian compartilhou uma foto sua posando com seus milhões de seguidores no Instagram. Na foto, a empresária e influenciadora conseguiu deixar todos de boca aberta ao posar com nada por cima e apenas um par de meias por baixo.

Como observou a Page Six, alguns dizem que é uma mensagem para Censores Biancajá que ela até imitou o penteado da atual esposa de seu ex. Ela posou com o cabelo penteado para trás e complementado com um par de óculos escuros, em um look que Censores vestiu algumas vezes.

Kim Kardashian foi ridicularizada nas redes sociais

Percebendo a óbvia semelhança entre eles, mais do que alguns deles Seguidores de Kim Kardashian acessou o Instagram e rapidamente começou a questionar o visual.

“Kim Cesori!!! Kim, o que você está fazendo?!?!”, foi um dos muitos comentários ironizando a empresária.

De acordo com diversos veículos, o visual pretendia dar um soco em Censores Biancae eles especulam que Kim Kardashian chamou a atenção de Kanye West para os looks de sua atual esposa.

A empresária e modelo não é fã de toda a atenção que o casal tem recebido e é por isso que parece ter iniciado esta ‘batalha’ entre os dois.