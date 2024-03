Kornheiser da ESPN apóia a integridade do Washington Post em meio às alegações de Kim Mulkey

EUno último capítulo da saga em torno da técnica de basquete feminino da LSU Kim Mulkey e O Washington Postrenomado comentarista esportivo Tony Kornheiser deu um passo à frente em defesa de seu antigo empregador.

As palavras severas de Kim Mulkey para sua equipe após 24 derrotas contra o Rice Owls em March MadnessYouTube

Kornheiser: Mulkey vê a imprensa como um inimigo

Sobre Segundas episódio de “Perdoe a interrupção” ESPN Kornheiser expressou seu apoio inabalável à publicação em meio a Mulkey’s acusações de um golpe iminente.

Reconhecendo a habilidade de Mulkey como treinador, Kornheiser mergulhou na questão mais ampla da percepção da imprensa no país.

“E ela vê a imprensa como uma inimiga, o que acontece muito na América hoje em dia”, ele comentou.

Apesar do clima tumultuado, Kornheiser destacou a credibilidade Washington Post jornalista Kent Babb, garantindo aos telespectadores a precisão e integridade de suas reportagens.

“Kent Babb tem uma história no Washington Post, ele é um excelente escritor e repórter”,Kornheiser declarou enfaticamente.

Mulkey’s queixas contra O Washington Post veio à tona no fim de semana, quando ela criticou a publicação por supostamente realizar uma campanha difamatória de dois anos contra ela.

O treinador criticou o momento das investigações, citando um prazo irracional imposto durante os preparativos cruciais do torneio.

Além disso, ela acusou a repórter de empregar táticas enganosas para garantir entrevistas, tentando manipular seus associados para que participassem da denúncia.

As credenciais de Kent Babb dão credibilidade à investigação de Mulkey

Confirmando Mulkey’s afirma, jornalista premiado Kent Babb admitiu ter trabalhado no perfil do treinador, mas absteve-se de elaborar mais.

Com mais de uma década de experiência em O Washington Post e numerosos elogios ao seu nome, Babb’s envolvimento dá credibilidade à investigação em andamento.

Babb foi até nomeado um dos principais editores de esportes do país pela Associated Press.

Enquanto Kornheiser apoiou veementemente a integridade do The Washington Post, seu co-apresentador Michael Wilbon adoptou uma postura mais cautelosa, optando por reservar o julgamento até que todos os factos fossem revelados.

“Não sei o que pensar de Kim Mulkey e simplesmente decidi que não vou decidir tudo ou especular sobre tudo… algumas coisas, vou apenas deixar acontecer.”

Apesar das diferentes perspectivas, a controvérsia sublinha as complexidades da integridade jornalística e os desafios enfrentados tanto pelos repórteres como pelos sujeitos.

Como Mulkey’sA equipe da LSU avança para o Doce 16 do Torneio da NCAA, o impasse legal do treinador com O Washington Post continua a capturar manchetes.

LSU espera manter vivas as esperanças de um segundo campeonato nacional consecutivo quando enfrentar UCLA sobre Sábado.