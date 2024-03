Lakers derrota Grizzlies enquanto LeBron James se recupera de lesão

Lebron James Perdeu a Los Angeles Lakers‘vitória emocionante sobre o Milwaukee Bucks na noite de terça-feira, uma vitória por 128-124 na prorrogação dupla que serviu como um marcador chave no Lakers‘busca para retornar ao NBA jogos decisivos. Mas ele voltou em grande estilo na noite de quarta-feira, quando Os anjos precisava de um pouco mais de inspiração consecutivamente.

James liderou o caminho quando o Lakers derrotou o humilde Grizzlies no Fórum FedEx. Companheiro de chapa Antonio Davis descansou depois de jogar 52 minutos contra o Dinheiromas James avançou com um triplo-duplo na vitória por 136-124 em Memphis.

LeBron quebra o recorde de LeBron

James se tornou o segundo jogador mais velho do NBA história para fazer um triplo-duplo, pois registrou 23 pontos, 14 rebotes e 12 assistências em 35 minutos. O Lakers liderou por até 27 pontos e melhorou para 41-32 graças ao 111º triplo-duplo da temporada regular de James.

Sem Davis, Rui Hachimura avançou com uma noite de 32 pontos, derrubando 11 de suas 14 tentativas de arremesso – e sete de seus oito arremessos de três pontos. O Lakers teve sete jogadores marcando dois dígitos e arremessou quase 56 por cento do chão como um time, enquanto manteve o Grizzlies com 47 por cento de arremessos.

Desmond Bane liderou Memphis com 26 pontos e 16 assistências. Os Grizzlies têm lutado nesta temporada sem os lesionados Eu Morant e caiu para 24-49 com esta derrota, dando continuidade a uma temporada altamente decepcionante para o que já foi um time jovem e estelar em ascensão.

Juventude vs. experiência

O jogo Lakers x Grizzlies de quarta-feira foi notável por outro motivo – foi um confronto entre o jogador ativo mais velho da NBA e o mais jovem.

Tiago (39) e GG Jackson (19) se enfrentaram nesta batalha única, onde um jogador – Jacksonuma escolha de segunda rodada no Rascunho de 2023 – nasceu no meio da segunda temporada completa do outro no basquete profissional. Jackson foi titular para o Grizzlies e terminou com respeitáveis ​​10 pontos em 29 minutos.