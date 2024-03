Leonardo DiCaprio espalha rumores de noivado enquanto namorada Vittoria Ceretti usa anel

Fou muitos anos, Leonardo Di Caprio tem sido um daqueles homens solteiros que jogou duro para conseguir, mas parece finalmente haver um vencedor. O ator de Hollywood e a modelo italiana namoram desde o verão passado e Vittoria já conheceu a mãe de Leo. Em um avistamento recente em um restaurante de Los Angeles chamado Yuca’s, Ceretti foi flagrado com o que parece ser um enorme anel de noivado. Quando o casal estava fazendo um pedido, Ceretti foi vista colocando o braço em volta de DiCaprio e os paparazzi rapidamente apontaram para a pedra enorme. Leo esteve envolvido romanticamente com várias mulheres ao longo de sua vida, mas Vittoria Ceretti parece ter conquistado seu coração.

Vittoria Ceretti, namorada de Leonardo DiCaprio, é flagrada com anel no dedo

Quantos anos tem Vittoria Ceretti?

Mesmo que Leonardo DiCaprio fique bravo com a trollagem sobre sua predileção por idade nas mulheres, esse é um fato do qual ele não pode escapar. É evidente que Leo prefere mulheres bem mais jovens do que ele e seu limite é em torno dos 20 anos para ele. Vittoria Ceretti tem atualmente 25 anos, o que a faz ter a idade exata em que as pessoas acreditam que DiCaprio prefere suas mulheres. Aos 49 anos, Leo cai naquele clichê da celebridade um pouco de meia-idade que gosta da companhia de supermodelos mais jovens. O que é definitivamente surpreendente é como Vittoria Ceretti foi quem potencialmente conseguiu convencer DiCaprio de que casar é uma boa ideia.

Ainda não está claro se aquela pedra enorme em seu dedo é na verdade um anel de noivado, mas as pistas apontam que seja exatamente esse o caso. A primeira vez que os dois geraram rumores de namoro foi quando foram vistos no verão passado em uma pista de dança em Ibiza, Espanha, durante as férias. Desde então, o casal foi visto várias vezes junto, tanto na Europa quanto em Los Angeles. DiCaprio também conheceu a família de Ceretti e fez grandes reuniões entre as duas famílias entre o verão passado e agora. Um noivado neste momento não parece nada improvável.