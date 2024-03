Meghan e Harry apareceram no evento de arte de Los Angeles um dia antes do Kate Cancer News

Príncipe Harry dar Meghan Markle falaram em um evento de arte no SoCal esta semana – e sua aparição aconteceu na noite anterior Kate Middleton anúncio do câncer.

O duque e a duquesa de Sussex saíram na noite de quinta-feira em Los Angeles … representando sua Fundação Archewell na exposição de arte The Kinsey Collection, realizada no SoFi Stadium.

Personalidade da TV Shaun Robinson postou fotos do casal no evento da Kingsley Collection, que atualmente está em turnê por Los Angeles com sua coleção de arte e história afro-americana.

No mês passado, o Palácio de Buckingham confirmou Rei Carlos o que diagnosticado com câncer … então, com todas essas notícias de saúde comoventes, você deve se perguntar se Harry e Meghan poderão passar muito mais tempo no Reino Unido em um futuro próximo.