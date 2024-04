O sucesso de ‘Challengers’ de Zendaya nas bilheterias, as críticas do público são mais mistas

Zendayatem uma grande vitória para comemorar… seu novo filme sobre tênis, “Challengers”, está a caminho de esmagar a concorrência nas bilheterias – embora a reação do público pareça mais mista.

Prazo final relata que o filme está caminhando para uma estreia de US$ 15,2 milhões… quase dobrando a próxima maior abertura – esse filme se chama “Herói Desconhecido”, e a publicação comercial diz que está caminhando para um fim de semana de US$ 8 milhões.

O meio de comunicação está dizendo aos produtores de ‘Challengers’ para se controlarem … porque US $ 15 milhões estão muito longe do orçamento relatado de US $ 50 + milhões que este filme carrega.

E, caso você esteja se perguntando… O prazo diz que PostTrak – uma empresa de dados que fala com o público do cinema quando eles saem do cinema – confirmou que as pessoas estão saindo para ver Zendaya. Dizem que 55% dos entrevistados vieram por causa dela.

Mas se esse público gostou do filme… não está claro neste momento. De acordo com Tomates podres88% dos críticos gostaram do filme – muito mais do que 77% do público que disse o mesmo.

77% ainda é bastante alto… mas – com um filme tão esperado – 1 em cada 4 críticos criticando o filme não é exatamente um bom presságio para atrair públicos futuros.

Claro, muitos conhecem o filme pela tensão sexual do trailer… incluindo uma cena em que dois homens beijam o pescoço de Zendaya. Já faz algum tempo que está na agenda das pessoas por causa disso – e talvez o público inicial tenha criado muito o filme em suas cabeças.