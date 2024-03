Museu britânico quer contratar fã de Taylor Swift como consultor

TA fama e o sucesso de algumas celebridades transcendem o seu nível de especialização, elevando-as ao status de fenômeno global. Poucos nomes podem se orgulhar de ter uma enorme legião de fãs e causar tanto impacto, mas um deles é sem dúvida Taylor Swift.

O jovem de 34 anos da Pensilvânia se tornou um fenômeno que transcende músicasendo alvo da mídia em todos os aspectos de sua vida.

Na frente profissional, ela continua a colher sucesso, pendurando cartazes de “esgotado” em todos os seus shows em tempo recorde. Na verdade, ela anunciou recentemente um segundo encontro na Espanha, no Santiago Bernabeu, depois que os ingressos para o primeiro esgotaram em poucos minutos.

Em um nível pessoal, seus amores e tristezas ganharam as manchetes, embora ela esteja atualmente em um relacionamento com Travis Kelceo que significa que ela está passando por um momento ideal em sua vida.

De qualquer forma, o seu sucesso vem de mãos dadas com o seu impacto, contando com uma legião de fãs muito fiéis que sempre a apoiam em todos os seus projetos. Em seu perfil no Instagram ela tem 282 milhões de seguidores e no Spotify tem 105 milhões de ouvintes por mês, o que mostra a influência da artista.

Portanto, um Museu Britânico está à procura de um verdadeiro fã de Taylor Swift para o cargo de consultor, partindo da ideia de que o cantor é um fenômeno.

Vários fãs de Taylor Swift com presentes e decorações feitas em homenagem à cantora.. EFE

Um conselheiro ‘Swiftie’

É o Museu V&A (Victoria & Albert) em Londresque segundo Cadena Ser, está em busca de um Fã de Taylor Swift para preencher uma posição de consultor em novas tendências. A instituição tem clareza da influência da artista, por isso procura uma ‘Swiftie’ (nome dado aos seus fãs) para aconselhá-los sobre conhecimentos culturais e novos fenómenos.

É um museu de artes decorativas que pretende prestar uma consultoria para ajudar as suas equipas a conhecerem diferentes tendências culturais. Dentro desta iniciativa, começaram a procurar alguém especializado em Swift depois de esta ter anunciado as suas datas na Europa e tendo em conta toda a movimentação cultural que acontece nos concertos da cantora, onde os fãs trocam presentes e criações centradas no artista.

Na mesma linha, o museu também quer ter fãs de outros artistas, marcas e séries como Pokémon, Lego ou Crocsconsiderando também que são fenômenos que transcendem suas disciplinas.