NFL rouba uma página do livro de regras da XFL para trazer emoção de volta ao pontapé inicial

Tele começo é uma das jogadas mais emocionantes, mas também uma das que mais causam lesões no NFL. Numa nova tentativa de manter a emoção do jogo e cuidar da saúde dos jogadores, os donos dos times aprovaram uma série de mudanças copiadas do regulamento de seus principais concorrente.

Durante sua reunião anual, realizada este ano em Orlando, Flórida, Proprietários da NFL aprovou as modificações propostas por um comitê de treinadores de equipes especiais, que reflete quase exatamente o modelo usado pelo XFL.

Em princípio, o pontapé inicial continuará a ser dado a partir do Linha de 35 jardas da equipe que entrega a bola. As mudanças começam na área em que os jogadores se alinharão: exceto o chutador, os jogadores da equipe de chute se alinharão na Linha de 40 jardas do campo adversário.

A equipe receptora

Pelo menos nove dos equipe receptora os jogadores se formarão em um “configurar zona” localizado entre os pátios 30 e 35 de seu campo. Pode haver um máximo de dois retornadores no chamado “zona de aterrissagem,” que estará localizado entre a end zone e a linha de jarda-20 da equipe receptora.

Não capturas grátis será permitido, e nenhum jogador poderá começar a se mover antes que a bola esteja no ar, exceto o kicker e retornadores. Retoques será marcado na linha de jarda-30.

Se a equipe de chute quiser realizar um chute lateraleles devem notificar os funcionários. Surpresa chutes laterais não serão permitidos.

O objetivo da mudança de regra

Com essas mudanças, o começo refletirá o que XFL fez em seus primeiros anos. Naquela época, a taxa de retorno da liga era 90%. Por outro lado, nas últimas 15 temporadas da NFL, a taxa de retorno foi apenas 21,7%.

A porcentagem de lesões durante o pontapé inicial também diminuiu nesses anos, mas segundo especialistas, isso só ocorreu devido ao número baixo de tentativas de retorno.

Ainda ontem, o conselho de proprietários proibiu o hip drop tackle e aprovou mudanças no regras de desafio. Com as mudanças no começoeles esperam que isso revitalize uma peça que se tornou pouco mais que um cerimônia de rotatividade.