O enteado de Diddy, Quincy Brown, é incentivado a ‘voltar para casa’ para o padre Al B. Claro

Como Diddy lida com seu drama jurídico contínuo, Al B. Morra! está aproveitando a oportunidade para tentar a reconciliação com seu filho biológico e o enteado de Diddy Quincy Brown .

Na sequência do associado de Diddy ser preso por drogase 2 batidas federais acontecendo nas casas de Diddy – Al entrou em contato com Quincy com uma postagem no IG, dizendo: “Venha para casa… O 🚪 está aberto. Você está seguro aqui, filho!”