O ex de Megan Fox, Brian Austin Green, diz que a estrela de ‘Love Is Blind’ não se compara

Brian Austin Verde está oficialmente pesando sobre Chelsea Blackwell comparando-se com Megan Raposa nos pods “Love Is Blind” – e até ele está se encolhendo com a situação.

Brian e Megan foram casados ​​​​por 11 anos entre 2010 e 2021, tendo 3 filhos juntos. Ele agora está noivo do ex-aluno de “Dancing With the Stars” Sharna Burgesscom quem divide um filho, Zane Walker.