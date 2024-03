O príncipe William envia uma mensagem clara a Harry em meio ao câncer de Kate Middleton: ele não quer vê-lo tão cedo

Sa peculato é abundante em relação Príncipe Harry e potencialmente Meghan Marklesuas intenções de visitar a Inglaterra e transmitir pessoalmente seus votos de felicidades Kate Middleton. No entanto, Príncipe William teria instado seu irmão mais novo a permanecer na Califórnia e ir com calma.

Seguindo Kate MiddletonApós a aparição pública do príncipe Harry para compartilhar um anúncio sincero de diagnóstico de câncer, surgiram relatórios sugerindo o desejo do príncipe Harry de se reconectar com sua cunhada.

O anel de Kate Middleton parece desaparecer e sugere que o vídeo oficial é falso

Apesar disso, fontes próximas Príncipe William e Kate Middleton enfatizaram a necessidade de calma durante a recuperação de Middleton, sinalizando o desejo de evitar drama ou estresse adicional.

Insiders sugerem que Middleton optou por excluir reuniões com Príncipe Harry e Marklepriorizando seu bem-estar.

“Catherine e William foram muito claros; eles querem paz e tranquilidade para eles e para as crianças”, disse uma fonte ao The Daily Beast.

“Uma visita de Harry, com todo o drama que isso traria, seria o oposto disso.”

Distanciamento entre Middleton e os Sussex

Especulações sobre um distanciamento permanente entre Middleton e os Sussex também surgiram, com o comentarista real Duncan Larcombe avaliando a situação, indicando os desafios decorrentes de revelações e ações anteriores do duque e da duquesa de Sussex.

“Harry e Meghan têm algum bom senso, então sabem que é importante serem vistos como uma extensão do ramo de oliveira, especialmente considerando que a simpatia global está com Kate neste momento”, disse Larcombe.

“Mas William e Kate não precisam de longas memórias para lembrar que não muito tempo atrás eles estavam sendo submetidos a acusações muito prejudiciais, às quais, aliás, era impossível para eles voltarem e responderem e darem a sua opinião.

“Portanto, não é muito surpreendente que Harry não seja realmente importante para eles agora. Um diagnóstico de câncer coloca as coisas em perspectiva.”