O sotaque australiano de Bianca Censori descoberto em um clipe de retrocesso, ouça-a falar

Vejam só, Bianca Censori tem voz e – apesar das críticas atuais – ela não tinha medo de usá-la muito antes de suas saídas quase nuas com Kanye West começou a roubar os holofotes.

Os fãs estão enlouquecendo com este clipe de retrocesso que está causando agitação no Reddit … é a esposa tipicamente silenciosa de Ye se abrindo sobre seu trabalho de design arquitetônico em Yeezy durante o 2022 CFS Summit em Paris – e seu sotaque australiano completo está na frente e no centro.

Bianca diz: “Sou uma designer arquitetônica de Melbourne, Austrália. Atualmente moro em Los Angeles e sou designer-chefe de arquitetura na Yeezy.”

Ela então entra no modo de citar nomes, falando sobre alguns designers renomados com quem trabalhou e acrescenta: “Minha paixão pela arquitetura reside na fabricação, conceituando o futuro do espaço construído e explorando a ponte entre o físico e o meta.”

Nem é preciso dizer que os fãs ficaram surpresos ao ouvir Bianca falar pela primeira vez, e alguns perceberam que nunca tinham ouvido sua voz antes e não sabiam que ela era australiana.

TBH, é meio difícil acreditar que seja a mesma Bianca que conhecemos hoje… e embora ela não mostre exatamente muita personalidade com sua voz monótona e profissional, está claro que ela era apaixonada e altamente experiente em sua linha de trabalho.

Além disso, naquela época, Bianca arrasou com um look mais natural com mechas mais longas, mas agora ela só quer cabelo curto e atrevido.