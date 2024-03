O técnico de Jayden Daniels pode ter revelado onde o vencedor do Heisman jogará na NFL

Eo entusiasmo continua a crescer à medida que o Draft de 2024 da NFL está cada vez mais perto. Em menos de um mês, os melhores jogadores de futebol universitário elegíveis do Estados Unidos descobrirão onde eles começarão suas carreiras profissionais naquele que está sendo considerado um dos grupos de draft mais profundos dos últimos tempos.

A melhor escolha geral do draft quase certamente será Calebe Williamso Troféu Heisman– quarterback vencedor do Universidade do Sul da California. E depois de negociar Justin Campos para o Pittsburgh Steelerso Ursos de Chicago abriram o caminho para tomar Willians com a escolha nº 1. O que acontece depois de Williams continua sendo um tópico de intenso debate, mas um proeminente treinador universitário pode ter revelado tudo na quinta-feira sobre o Comandantes de Washington‘ planeja com a escolha nº 2.

O jogo de golfe de Patrick Mahomes com Bronze e Sterling se transforma no caos

Daniels para comandar o ataque em Washington?

LSU quarterback Jayden Daniels teve o seu Dia Profissional na quinta-feira, onde teve mais uma chance de impressionar NFL olheiros com o recrutamento a apenas 28 dias de distância. Depois Daniels‘ desempenho, seu (agora ex-técnico) Brian Kelly disse ansiosamente à mídia que Daniels iria “fazer jogadas para Washington“- o que implica que o Comandantes já decidiram levar o quarterback vencedor do Heisman com a segunda seleção geral.

Talvez Kelly está a par de informações privilegiadas do novo visual do front office dos Comandantes, ou talvez ele estivesse projetando seu próprio desejo pelo super talentoso Daniels. Mas todo mundo no futebol sabe que Washington está desesperado por um quarterback da franquia, e Daniels – que começou sua carreira universitária no Estado do Arizona – certamente tem a aparência de uma estrela em potencial da NFL.

Se Daniels se tornar a escolha de Washington, ele será lançado em um ataque que inclui wide receiver estrela Terry McLaurin e correndo de volta Austin obrigadoum recém-chegado que floresceu no Carregadores de Los Angeles‘ passando jogo por sete temporadas. Running back do terceiro ano Brian Robinson Jr. também impressionou às vezes em 2023, enquanto o receptor Jahan Dotson conseguiu 11 passes para touchdown em 29 jogos na carreira.

Daniels aprenderia com um treinador experiente em Dan Quinn e trabalhar com um novo coordenador ofensivo em Penhasco Kingsburyque recebeu aplausos por seu trabalho com outro quarterback de dupla ameaça, Kyler Murrayem Arizona. E Daniels preencheria uma necessidade em Washington que não era atendida há décadas – o quarterback da franquia e o rosto do time.