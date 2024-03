Pagamento CalFresh de abril: Qual é o cronograma de pagamento do vale-refeição na Califórnia no próximo mês?

Taqui estão milhares de famílias em Califórnia que dependem do Estado para os ajudar a colocar na mesa refeições saudáveis ​​e equilibradas.

CalFreshtambém conhecido como vale-refeição, é o esquema criado para ajudar quem precisa.

A quantidade de CalFresh os benefícios variam dependendo do tamanho da família, variando de US$ 291 a US$ 1.751. Por exemplo, uma família de uma pessoa é elegível para um benefício máximo de US$ 291, enquanto uma família de oito pessoas pode receber até US$ 1.751. Benefícios adicionais são fornecidos para cada membro adicional da família para acomodar famílias de tamanhos variados.

Além de CalFreshindivíduos elegíveis também podem solicitar Renda Suplementar de Segurança (SSI) simultaneamente. De acordo com as diretrizes do programa, os candidatos devem ser residentes na Califórnia e cidadãos dos EUA ou não cidadãos qualificados. Devem também cumprir critérios específicos de idade ou deficiência definidos pela Administração da Segurança Social. É importante observar que o SSI tem seus próprios limites de renda e recursos distintos dos do CalFresh.

Quando é o pagamento de abril?

Os benefícios CalFresh são distribuídos mensalmente. Os beneficiários recebem seus benefícios uma vez por mês, normalmente no mesmo dia de cada mês. Essa distribuição mensal permite que os destinatários planejem suas compras e orçam suas despesas com alimentação de acordo ao longo do mês.

Para abril, o pagamento será feito nos primeiros 10 dias do mês e depende do último dígito do número do processo do destinatário. Aqui está abaixo: