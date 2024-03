Patrick Mahomes já está impressionado com a contratação do novo Chiefs, Hollywood Brown

J.Assim como um gato, a Marquesa Brown caiu de pé. Depois de jogar as últimas duas temporadas com o Arizona Cardinals, Brown assinou na linha pontilhada um contrato de um ano com o Kansas City Chiefs, bicampeão do Super Bowl – para quem ele deve desempenhar um papel fundamental. papel na sua candidatura a uma turfa tripla.

Brown já está impressionando seus novos companheiros de equipe, embora tenha assinado apenas em 18 de março. O colega recebedor Rashee Rice e o quarterback superstar Patrick Mahomes estão entusiasmados em dar as boas-vindas a Brown, onde a antiga escolha do primeiro turno deve reforçar o corpo de recebedores com baixo desempenho a partir de 2023 .

O jogo de golfe de Patrick Mahomes com Bronze e Sterling se transforma no caos

Mahomes discute a fome de Hollywood

No NFL 101 Awards, Mahomes disse que a “fome” e o desejo de Brown de competir no mais alto nível imediatamente se destacaram para ele. Essa determinação de ter sucesso quando as luzes estão mais brilhantes pode fazer Brown se destacar em jogos disputados em janeiro próximo, quando os Chiefs tentarão chegar ao Super Bowl LIX em Nova Orleans.

“Dá para perceber que ele quer vencer”, disse Mahomes. “Dá para perceber que ele quer fazer parte de algo especial, de grandeza. Estamos tentando construir isso aqui.”

Brown começou sua carreira no Baltimore Ravens – sem dúvida a principal competição dos Chiefs na AFC na temporada de 2024. Lesões atormentaram Brown em vários momentos de sua carreira de cinco anos, mas foi há apenas duas temporadas, quando ele registrou 91 recepções para 1.008 jardas vestindo uma camisa dos Ravens.

Brown jogou 24 partidas e marcou sete touchdowns durante suas duas temporadas no Arizona, números que poderiam ter aumentado se o quarterback Kyler Murray estivesse saudável para iniciar a temporada de 2023. Mas Brown permaneceu forte mentalmente durante os tempos difíceis no deserto, o que o novo companheiro de equipe, Rice, viu em breves interações com ele.

“Ele tem boa energia”, disse Rice no 101 Awards. “Ele é um cara bom, fácil de conviver.”