Por dentro da mansão de Diddy: vídeo mostra o horror de Kevin Hart ao ver os brinquedos que Diddy guardava em sua cama

A tema recorrente do indústria da música e Hollywood é aquele muitas pessoas viram as alegações de agressão sexual e tráfico de Sean “Diddy” Combs chegando. Mais ou menos na mesma época em que o vídeo foi divulgado pelo Departamento de Segurança Interna ataques às mansões de Diddy em Los Angeles e Miamieste vídeo antigo de Kevin Hart ressurgiu mostrando exatamente o tipo de parafernália estranha que os federais provavelmente encontrariam na casa de Diddy.

“Não chegue perto da cama” P. Diddy avisa Hart no videoclipe antigo compartilhado em Twitter/X. Não está claro se o vídeo foi gravado ou não na propriedade de Diddy, mas claramente estava em algum lugar onde ele estava hospedado.

“Em primeiro lugar, não vou para a cama”, respondeu o comediante, parado ao lado da cama onde Combs estava sentado e bebendo champanhe.

“Grite para ele e o que ele fez”, disse Hart enquanto gesticulava uma divisão entre ele e o rapper. “Se pudermos, vamos mover a câmera um pouco para cá. Não quero que minha foto chegue nem perto da cama.”

À medida que a câmera seguia a direção de Hart, ela passou pelo que parecia ser um objeto prateado. brinquedo sexual deixado abertamente na cama de Diddy.

Quais são as acusações contra Sean “Diddy” Combs?

O magnata do hip-hop, que ajudou a lançar a carreira de Notório GRANDE, Maria J Blige e Usherenfrenta vários processos judiciais acusações incluindo abuso físico, agressão sexual e tráfico sexual.

As reivindicações decorrem de vários processos judiciais. Um deles, de um produtor musical, acusou Combs de agredi-lo sexualmente e forçá-lo a dormir com profissionais do sexo. Outro acusou Combs de agredir sexualmente uma menor como parte de um “esquema de tráfico sexual”. Finalmente, cantor de R&B Cássia entrou com uma ação judicial contra seu ex-companheiro, alegando tráfico, estupro e abuso físico.

Combs negou qualquer irregularidade, ao mesmo tempo que prometeu “lutar pelo meu nome, pela minha família e pela verdade”.

O que os agentes federais encontraram na mansão de Diddy?

O Departamento de Segurança Interna invadiu várias casas pertencentes a Diddy na segunda-feira em Os anjos e Miamiapós o que ele supostamente fugiu do país em seu jato particular.

Agentes de investigações de segurança interna eletrônicos apreendidos encontrados dentro da mansão Star Island depois de pesquisá-lo das 15h30 até depois da meia-noite de segunda-feira. Uma fonte disse ao Miami Herald que viu um “tanque” batendo no portão feito sob medida de 4,5 metros de altura da casa.

Quatro pessoas em A comitiva de Diddy foram algemados por policiais federais durante a operação em Miami Beach. Brendon Pauloseu suposto mula de drogastambém foi processado sob acusação de posse no aeroporto de Opa-locka, na Flórida.

Advogado de Combs, Aaron Dyerdescreveu a operação como um “uso excessivo da força de nível militar”, mas disse que seu cliente “conversou e cooperou com as autoridades”.