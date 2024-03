Potenciais oponentes de Jake Paul caso Mike Tyson falhe no teste pré-luta

Ccom a tão esperada luta entre Mike Tyson e Jake Paulo agendado para 20 de julho no AT&T Stadium, os torcedores aguardam ansiosamente o confronto. No entanto, as preocupações pairam Tysonparticipação devido a um teste pré-luta único estipulado nas regras.

Potenciais oponentes de Paul se Tyson perder

Deve Tyson não puder competir, existem alguns oponentes em potencial que poderiam intervir para enfrentar ‘The Problem Child’ neste verão.

Roy Jones Jr. estava ligado a uma luta contra Fúria de Tommy antes que as negociações fossem interrompidas. Claro, ele acolheu Tyson de volta ao ringue há quase quatro anos.

Ele não é tão atrativo quanto Tysonmas o ex-campeão mundial peso cinco sem dúvida tem um legado maior do que seu compatriota, o que o torna um substituto apropriado.

Carl Frochapesar de se aposentar há quase uma década, manteve-se em forma e pode voltar, oferecendo uma perspectiva contrastante ao Tyson-Paul confronto.

Froch tem falado abertamente sobre Paulo x Tyson, fechando o concurso. Ele mirou Fúria de Tyson depois que ele deu seu apoio à polêmica luta. ‘The Cobra’ encerrou sua carreira profissional após vencer George Groves no Estádio de Wembley em maio de 2014.

Tommy Fury poderia reconsiderar se Tyson fosse afastado, renovando sua rivalidade e reacendendo o interesse dos fãs. PauloA única mancha em seu histórico profissional é uma derrota por decisão dividida para Fúria de Tommyque supostamente recusou a oportunidade de voltar com ele no Netflix.

Promoções Mais Valiosas, que cuidam Paulocarreira no boxe, poderia revisitar uma revanche contra Fúria se Tyson não tem condições de competir. Um segundo encontro entre Paul e Fury geraria muito burburinho, considerando a natureza de sua luta original.

Enquanto isso, KSI poderia emergir como um forte concorrente deveria Tyson retirar-se, ostentando fama no YouTube e sucesso no boxe. Fazendo a transição do YouTube para o boxe, KSI enfrentou Fúriaembora tenha perdido pontos na luta anterior.