Prefeitura de Penedo informa funcionamento dos setores nos feriados da Semana Santa

Atrativos turísticos administrados pelo município abrem em horário normal na quinta-feira, 28, e até o meio-dia no Sábado de Aleluia. Confira o funcionamento dos demais setores

Seguindo o que estabelece o Decreto Municipal nº 907, publicado em 28 de dezembro de 2023, a Prefeitura de Penedo informa sobre como será o atendimento ao público e o funcionamento dos serviços durante os próximos dias.

Nesta quinta-feira, 28, a coleta de lixo ocorre normalmente, assim como a abertura dos pontos turísticos administrados pelo município e os serviços do Centro de Diagnóstico. Os demais setores da Prefeitura de Penedo suspendem o atendimento ao público.

Na Sexta-feira da Paixão de Cristo, não há serviço público municipal, com exceção do Centro de Diagnóstico e da UPA de Penedo.

No Sábado de Aleluia, a coleta volta a acontecer, assim como o atendimento no Centro de Diagnóstico, com pontos turísticos abertos à visitação até o meio-dia. Vale ressaltar que o comércio penedense funciona normalmente na quinta, 28, e no sábado, 30.

Confira abaixo o cronograma de cada setor da Prefeitura de Penedo neste feriadão.