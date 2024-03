Real Salt Lake tem ‘problema de neve’ dominando LAFC em meio a quase nevasca

Lago Salgado Real conquistou uma vitória por 3 a 0 em casa sobre Los Angeles FC no sábado no America First Field em meio a uma quase nevasca. Meio-campista da RSL André Gomez abriu o placar aos 18 minutos e fez o segundo aos 41 minutos.

O início do jogo foi adiado duas horas por causa do tempo e apenas alguns minutos após o reinício, foi novamente atrasado quase uma hora devido a um raio.

Vitória em casa sob a neve I Real Salt Lake 3-0 LAFC I MLS

Gomez, que marcou apenas um gol no ano passado, comemorou contra seu ex-time fazendo um anjo de neve no campo, que parecia uma pista de hóquei no gelo.