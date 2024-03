Retiro secreto de cirurgia plástica de Jennifer Aniston e Sandra Bullock com Amanda Anka revelado

A-listar atrizes Jennifer Aniston e Sandra Bullockjuntamente com Jason Bateman esposa, Amanda Anka, foram vistos saindo de um luxuoso retiro de cirurgia plástica. O trio tentou se manter discreto ao sair O retiro em Split Rock em Greenwich, Connecticut, uma instalação conhecida por seus procedimentos cosméticos de alta qualidade.

A clínica é especializada em lifting facial superior e inferior, sobrancelhas e olhos, e oferece serviços como injeções de Botox e Kybella. Dr. Neil A. Gordonum renomado cirurgião plástico facial, supervisiona as operações nas instalações, atraindo clientes de todo o mundo, incluindo pessoas como Aniston e Boi.

Na tentativa de esconder sua identidade, Aniston usava um grande chapéu preto e um conjunto aconchegante de roupas escuras, enquanto Boi optei por uma camiseta branca casual e calça preta. Ankaque apareceu em Aniston Series “O programa matinal”, também estava presente, vestindo um suéter vermelho brilhante e jeans boot-cut.

Nem Aniston nem Bullock negam suas cirurgias

Ambos Aniston e Boi foram sinceros sobre suas experiências com procedimentos cosméticos no passado. Aniston admitiu ter experimentado injetáveis, mas expressou reservas sobre seus efeitos, enquanto Boi abordou rumores de preenchimentos de bochechas e implantes, atribuindo sua aparência inchada no Oscar 2018 a doenças e alergias.

O “Amigos” alum, conhecida por sua beleza atemporal, discutiu anteriormente sua abordagem cautelosa para procedimentos cosméticosdestacando o delicado equilíbrio entre melhorar a aparência e manter uma aparência natural.

Enquanto isso, Boi comentários sinceros sobre ela Oscar 2018 A aparência esclarece os equívocos e o escrutínio enfrentados pelas celebridades em relação à sua aparência física.

A visita das atrizes reacendeu um antigo debate

Após a sua saída secreta do clínicafãs e meios de comunicação estavam fervilhando de especulações sobre as rotinas de beleza das atrizes e as pressões para permanecerem jovens em Hollywood.

A visita deles ao retiro de cirurgia plástica reacendeu as discussões sobre os padrões de beleza na indústria do entretenimento e até onde algumas estrelas vão para manter sua aparência.

Como Aniston, Boie Anka continuam a cativar o público com seu talento na tela, sua recente apresentação despertou a curiosidade sobre as pressões e expectativas colocadas sobre as mulheres em Hollywood para desafiar os efeitos do envelhecimento.