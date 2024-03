Sean O’Malley estava com a ‘pistola carregada’ durante recente susto de segurança doméstica

Sean O’Malley está tão preocupado em defender sua casa quanto com seu cinturão do UFC.

O atual campeão peso galo cuidou deste último no UFC 299, vencendo por decisão unânime na revanche contra Marlon “Chito” Vera para garantir sua primeira defesa de título. Com essa rivalidade por enquanto, O’Malley pode se concentrar em assuntos mais pessoais, incluindo reforçar a segurança em sua residência.

Em um episódio do TimboSugarShow podcast, “Sugar” explicou como um encontro recente em sua casa o deixou pronto para fazer justiça com as próprias mãos.

“Eu estava andando pela minha propriedade algumas noites atrás porque vi um carro lá fora”, disse O’Malley. “Andando por aí com minha pistola carregada, pronta. Eu estava pensando: minha família está na minha casa. Não é um jogo. Não sei se alguém está tentando me dar alguma coisa.

“A casa de Chito foi invadida. Não quero que alguém tente roubar minha merda. Eles pensam: ‘Oh, ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem merda’. Eu vou foder – você fica com uma mentalidade. Alguém diz: ‘Estou pronto para morrer’. Estou pronto para matar. Então, eu estava andando por aí com meu AR, estou andando por aí com minha pistola.”

Desde que assinou contrato com a Contender Series em 2017, O’Malley teve uma impressionante ascensão à fama, vencendo 10 de suas 12 lutas no UFC e conquistando o título dos galos com um impressionante nocaute no segundo round sobre Aljamain Sterling.

Para O’Malley, o aumento da notoriedade gerou muita atenção positiva e negativa, mas independentemente da intenção, ele pede às pessoas que usem o bom senso e evitem invadir seu espaço pessoal.

“As pessoas continuam encontrando a porra da minha casa”, disse O’Malley. “É muito chato. Quero colocar uma placa na estrada que diz: ‘Se você ultrapassar esta linha, poderá levar um tiro’. Algo. E são fãs. Eles gostam de mim, isso não significa que você pode vir até minha casa. Não venha para minha casa, mesmo que você goste de mim e queira me dar um presente, não venha para a porra da minha casa.

“Pedi à segurança que instalasse câmeras de segurança malucas, movimentos, luz, tudo isso”, acrescentou O’Malley. “Apenas merda de alta qualidade, merda era cara pra caralho. Vale a pena.”

O quanto os fãs estão dispostos a se aproximar de seu lutador favorito surpreendeu O’Malley. Seu treinador e co-apresentador, Tim Welch, disse que um fã veio até sua casa e estava usando uma “máscara de Bane”.

O’Malley respondeu incrédulo à situação.

“Alguém bateu na minha maldita porta… Ele caminhou”, disse O’Malley. “Estacionei e andei.”