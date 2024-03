Shakira criticou duramente seu show na Times Square para apresentar seu álbum: Ela está enganando as pessoas?

To esforço promocional para Shakira O último álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, continua entre elogios e críticas. Inspirado e dedicado a Gerard Piqu, o lançamento do álbum segue sua tão divulgada separação em 2022.

Enquanto Entrevistas sinceras de Shakira receberam elogios, sua recente atuação em Nova York atraiu críticas.

Shakira revela a Jimmy Fallon por que demorou tanto para lançar seu novo álbumYouTube

Após sua entrevista em ‘O Show de Jimmy Fallon’, onde ela discutiu abertamente seu relacionamento com seu ex-parceiro, Gerard Piquée os sacrifícios feitos durante a sua união de mais de uma década, Shakira subiu ao palco da Times Square diante de um grande público.

A performance, apresentando uma mistura de seus sucessos clássicos e novos lançamentos, mostrou sua inegável presença de palco. No entanto, alegações de sincronização labial ou dublagem surgiu, provocando debates entre fãs e críticos.

Por que as pessoas estavam tão irritadas?

O show começou com um visual impressionante de um lobo rompendo uma grande janela, preparando o cenário para A versão energética de Shakira de ‘Hips Don’t Lie’. Embora seus vocais iniciais fossem ao vivo, as faixas subsequentes incorporaram elementos pré-gravados, levando a especulações sobre a autenticidade de sua performance.

Apesar de sua dinâmica presença de palco e interação perfeita com o público, o contraste entre os vocais ao vivo e as faixas gravadas era evidente.

Entre as novas músicas tocadas estava ‘Te Felicito’, aparentemente fazendo referência Piquée ‘TQG’, uma colaboração com Karol G.provocando especulações sobre Os relacionamentos de Shakira na indústria musical.

Apesar de receber elogios por sua performance de ‘Cmo, dnde y cundo’, os críticos levantaram preocupações sobre o uso extensivo de faixas de apoio ao longo do show, principalmente durante seu dueto com Cardi B em ‘Puntera’.

Embora o entusiasmo do público ao vivo fosse palpável, as reações online destacaram a controvérsia em torno Desempenho de Shakira. À medida que os planos para uma turnê internacional com seu novo álbum e sucessos anteriores são anunciados, surgem questões sobre o manuseio dos elementos de áudio e o impacto potencial em apresentações futuras.