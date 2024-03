Shakira culpa Piqu pelo atraso no lançamento de seu novo álbum: “Isso estava me arrastando para baixo”

Shakira recentemente teve uma entrevista muito divertida com Jimmy Fallon no ‘O programa desta noite’onde a cantora colombiana revelou porque demorou tantos anos para lançar um novo álbum.

“Las Mujeres Ya No Lloran” é o novo álbum de Shakira e explicou que o título reflete uma mudança nas expectativas sociais das mulheres, mas também revelou a “fator marido” por que ela não poderia lançar um novo álbum muito antes.

Shakira falou sobre o intervalo de sete anos entre seu último álbum e o anterior, El Dorado, atribuindo-o ao ex-marido. “Tenho lançado músicas aqui e ali”, explicou a cantora, “mas acho que foi muito difícil para mim montar um trabalho. Não tive tempo. Foi o fator marido”.

Sem citar o nome do ex-marido, Gerard Piqu, a cantora declarou: “Agora estou sem marido. O marido estava me arrastando para baixo. Agora estou livre! Agora posso realmente trabalhar!”

Durante a entrevista, Shakira submeteu seus quadris a um teste de detector de mentiras e se juntou a Jimmy Fallon e Drew Barrymore para um teste de polígrafo para provar de uma vez por todas que seus quadris não mentem.

A superestrela colombiana colocou os holofotes nas mulheres mais uma vez com sua aparição no programa, com o poder de mostrar sua resiliência, força e sucesso na indústria musical, apesar de às vezes a vida poder ser difícil.