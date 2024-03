Skip Bayless usa Michael Jordan para ‘humilhar’ LeBron James após seu novo recorde de 40.000 pontos

Tele Lebron James vs. Michael Jordan o debate é uma das conversas mais polêmicas em todos os esportes e dependendo de para quem você perguntar, pode acontecer de qualquer maneira. Mas, uma pessoa que está claramente alinhada com a Jordânia é Pular Bayless que lembrou aos fãs sua grandeza na mesma noite em que James atingiu 40.000 pontos na NBA.

O Los Angeles Laker completou o feito um ano depois de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbarde ser o maior artilheiro e ele se tornou o primeiro homem a quebrar a barreira dos 40.000 pontos contra o Nuggets de Denver.

A aura de LeBron James faz Shedeur Sanders e Travis Hunter gritarem como crianças

O pequeno atacante passou Michael Porter Jr.. com 10:39 no segundo tempo para realizar a façanha, mas parecia que Bayless não foi capaz de deixar o tribalismo de lado para comemorar a conquista…

“Michael Jordan liderou a NBA marcando 10 vezes – apenas uma vez por Lebron James”, Bayless postou no X.com, antigo Twitter. “MJ também ganhou o Jogador Defensivo do Ano – LeBron nenhum.

“MJ: 6-0 nas finais com 6 MVPs. LeBron tem tantas derrotas nas finais quanto MJ teve vitórias.”

O debate LeBron x Jordan

Jordan tem legado gravado em campeonatos e um espírito competitivo incomparável com o búfalos de Chicago durante a década de 1990, enquanto James, uma força da natureza, está reescrevendo recordes com sua mistura de capacidade atlética e QI de basquete provando ser o epítome do profissionalismo.

O jogo de Jordan foi uma sinfonia de elegância e poder, pontuada por seus icônicos momentos de embreagem. Enquanto isso, James revolucionou a versatilidade, fazendo a transição perfeita entre posições com habilidade incomparável e ao mesmo tempo sendo ágil.

Os seis anéis de Jordan e o recorde imaculado nas finais são monumentos à sua grandeza, enquanto a longevidade e os feitos estatísticos de James pintam um retrato de excelência sustentada. Ambos deixaram marcas indeléveis no esporte, moldando épocas e inspirando gerações.

O debate continua, cada torcedor defende apaixonadamente a lenda escolhida, mas uma verdade permanece inegável: no panteão do basquete, esses dois gigantes reinam supremos. Veja como eles são avaliados estatisticamente:

Pontos por jogo (PPG):

Jordânia: 30,1

Tiago: 27,1

Assistências por jogo (APG):

Jordânia: 5,3

Tiago: 7,4

Rebotes por jogo (RPG):

Jordânia: 6,2

Tiago: 7,5

Roubos por jogo (SPG):

Jordânia: 2,3

Tiago: 1,5

Blocos por jogo (BPG):

Jordânia: 0,8

Tiago: 0,8

Porcentagem de gols de campo (FG%):

Jordânia: 49,7%

Tiago: 50,5%

Porcentagem de três pontos (3P%):

Jordânia: 32,7%

Tiago: 34,7%

Porcentagem de lance livre (FT%):

Jordânia: 83,5%

Tiago: 73,5%