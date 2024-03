Sterling Mahomes pegou um experimento delicioso que poderia gerar dinheiro para Patrick e Brittany

EUSe Patrick e Brittany Mahomes colocassem sua visão de negócios em prática, eles poderiam ganhar muito dinheiro com essa ideia culinária de sua filha Sterling. É uma combinação rara para um dos favoritos da América. Muito inteligente para a idade dela com uma combinação que você não vê com muita frequência.

Sterling exibiu com confiança suas habilidades culinárias emergentes na frente de sua mãe. Talvez Stearling não venda limonadas para ganhar dinheiro, talvez esta seja uma nova franquia familiar ou, melhor ainda, a melhor sobremesa para o novo restaurante de seu pai com Travis Kelce.

Sterling revela sua invenção culinária inovadora

O videoclipe retrata Sterling despejando massa em uma forma com confiança antes de colocá-la no forno, despertando o interesse de sua mãe, Brittany, em seu último experimento de cozinha.

A criatividade culinária de Sterling tem um potencial promissor para a família Mahomes, com sua receita inovadora preparada para conquistar corações além do campo de futebol.

Apoiado pela fama de seus pais, o empreendimento culinário de Sterling poderia criar um nicho único no mercado culinário, acrescentando uma dimensão saborosa ao legado da família Mahomes.

O feed do Instagram de Brittany oferece uma janela para a vida cotidiana da família Mahomes, destacando momentos queridos compartilhados entre pais e filhos.

De passeios de golfe em família a sobremesas decadentes após as refeições, o clã Mahomes personifica calor e união.