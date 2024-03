The MMA Hour com Becky Lynch e Saul Milton em estúdio, AJ McKee e Ben Shalom

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h horário do leste dos EUA: introdução

13h10: AJ McKee discutirá o que vem a seguir após sua vitória no PFL x Bellator no mês passado.

13h35: Ben Shalom, promotor do BOXXER, fala sobre a próxima luta Wardley x Clarke e outras novidades de sua organização.

14h: Becky Lynch passa pelo estúdio para discutir a WrestleMania 40 no próximo mês, seu novo livro e muito mais.

15h05: Respondemos às suas perguntas nas últimas novidades do On the Nose.

15h30 Saul Milton, integrante da dupla inglesa de música eletrônica Chase & Status, visita o estúdio para discutir música, MMA e muito mais.

16h30: Voltamos às perguntas do On the Nose e os amigos do parlay fazem sua última seleção.

