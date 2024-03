Veterano do UFC Reza Madadi, mais um banido para sempre do Oktagon MMA após briga nos bastidores

Reza Madadi e Milad Zxkavakto foram banidos vitalícios de futuros eventos de MMA da Oktagon depois que uma briga nos bastidores começou antes do evento de sábado.

Dirigentes da Oktagon MMA confirmaram as identidades dos indivíduos envolvidos no MMA Fighting. Um anúncio inicial afirmava que dois treinadores foram banidos após “agredirem” um lutador após uma coletiva de imprensa pré-luta.

“Depois da coletiva de imprensa de ontem, ocorreu um incidente entre a equipe de Sahil Siraj e Akonne Wanliss”, escreveram dirigentes da Oktagon MMA no Twitter. “Este último foi agredido por dois treinadores ao sair do salão de onde ambos foram banidos anteriormente. Ambos os treinadores foram banidos dos torneios OKTAGON MMA para sempre.

“Akonne Wanliss não está se sentindo 100 por cento e o incidente pode afetar seu desempenho, embora todos os exames mostrem que não houve feridos. Sahil Siraj não esteve envolvido no incidente e não teve capacidade de evitá-lo. Os dois lutadores permanecem no Tipsport Gamechanger e a luta agora acontecerá no OKTAGON 56, em Birmingham. Lamentamos este incidente e pedimos desculpas a todos os nossos torcedores que estiveram presentes ou que não verão o jogo em Ostrava por causa disso.”

Madadi, que disputou sete lutas no UFC em cinco anos, competiu pela última vez em 2017, quando caiu para Joaquim Silva por decisão dividida. Durante sua gestão no UFC, Madadi também foi condenado a 18 meses de prisão por acusação de roubo agravado.

Como resultado de seu envolvimento na briga nos bastidores, Madadi foi banido de todos os futuros eventos de MMA da Oktagon.

O Oktagon 54 deu início ao torneio de peso leve de € 1 milhão, onde Makwan Amirkhani também compete pela primeira vez desde que deixou o UFC após o término de seu recente contrato.