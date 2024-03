Veterinário do UFC, Antonio McKee, sobre o resultado do processo antitruste: ‘A única pessoa que ganhou aqui foram os advogados’

O pioneiro do MMA Antonio McKee não se anima com o resultado do processo antitruste do UFC.

No início deste mês, mais de 10 anos de trabalho culminaram quando a controladora do UFC chegou a um acordo proposto de US$ 335 milhões para resolver uma dupla de ações judiciais antitruste que ameaçavam mudar a própria estrutura do esporte. A notícia sinalizou o fim prematuro de uma história que tinha potencial para ser uma das maiores de 2024, e a reação a ela foi decididamente mista, com muitos lutadores classificando o resultado como uma vitória definitiva para o UFC.

McKee está envolvido no jogo de luta tanto do ponto de vista competitivo quanto de técnico desde sua estreia profissional em 1999, e ele vê as coisas da mesma forma.

“Você sabe o que? É ótimo, mas eles não deveriam ter feito um acordo e isso não adianta nada”, disse McKee na quarta-feira no A hora do MMA.

“O que mudou? Nada mudou. Basicamente, vi um monte de advogados se venderem.”

Por enquanto, muitas questões permanecem sem resposta sobre como o acordo de US$ 335 milhões será dividido. As duas ações abrangeram lutadores que competiram no UFC entre 2010 e 2017 (Le et al. vs. Zuffa) e de 2017 até o presente (Johnson vs. Zuffa), e representavam um total estimado entre 1.200 a 1.400 atletas. Se o juiz Richard Boulware aprovar os termos do acordo, espera-se que os advogados que representam os lutadores peçam uma parte dos US$ 335 milhões, o que pode totalizar cerca de 33% (ou mais de US$ 110 milhões). O restante será destinado aos atletas de alguma forma, embora os detalhes permaneçam em aberto.

A ação antitruste inicial foi movida em 2014 com o objetivo de combater um suposto esquema do UFC “para adquirir e manter o poder de monopsônio no mercado de serviços de elite de lutadores profissionais de MMA” por meio de contratos de exclusividade, coerção e aquisições que eliminaram potenciais concorrentes, entre outros fatores. . Os demandantes falaram frequentemente nos últimos 10 anos sobre seu objetivo final ser transformar o esporte em um ambiente de negócios mais favorável aos atletas.

McKee, 54 anos, competiu por uma variedade de promoções ao longo de sua carreira atlética de 20 anos, fazendo pit stops no UFC, Bellator, WSOF, IFL, K-1 e muito mais.

O lutador veterano e pai do ex-campeão do Bellator, AJ McKee, acredita que os demandantes falharam em seus objetivos.

“Os advogados ficaram com a maior parte desse dinheiro”, disse McKee. “Eu participei do processo original, ainda tenho a papelada e a forma como os percentuais são divididos, a única pessoa que ganhou aqui foram os advogados. Mudança inteligente para o UFC para resolver.”