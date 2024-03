Vídeo da pesagem do UFC Atlantic City

Na pesagem do UFC Atlantic City, todos os 28 lutadores do card de sábado em Atlantic City subirão na balança na sexta-feira. O MMA Fighting terá vídeo ao vivo dos procedimentos, cortesia de Ag. Lutar.

Na luta principal, Erin Blanchfield e Manon Fiorot não podem pesar mais do que 126 quilos, máximo permitido para a luta fora do título no peso mosca.

A pesagem oficial do UFC Atlantic City é às 9h ET.

A pesagem cerimonial começa às 16h, horário do leste dos EUA.

Cartão principal (ESPN/ESPN+, 22h ET)

Erin Blanchfield (125) x Manon Fioro (125,25)

Vicente Luque vs. Joaquim Buckley (170)

Chris Weidman x Bruno Silva

Nursultan Ruziboev vs. Cedrico Dumas

Bill Algeo x Kyle Nelson (145)

Chidi Njokuani vs. Rhys McKee

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+, 19h ET)

Nate Landwehr x Jamall Emmers

Virna Jandiroba vs. Loopy Godínez

Julio Arce x Herbert Burns (145)

Dennis Buzukja (145,25) x Connor Matthews

Ibo Aslam vs. Anton Turkalj

Viktoria Dudakova vs. Melissa Gatto (125)

Andre Petroski x Jacob Malkoun

Angel Pacheco x Caolan Loughran