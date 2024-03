Will Smith faz história na MLB com extensão recorde de 10 anos com Dodgers

EUNum movimento que sinaliza seu compromisso inabalável em construir uma equipe de calibre campeão, os Los Angeles Dodgers solidificaram seu futuro ao garantir o apanhador de estrelas Will Smith para um monumental Prorrogação de contrato de 10 anos.

Shohei Ohtani mostra verdadeiro caráter com atos altruístas enquanto ninguém estava olhando

Will Smith se torna o apanhador mais antigo da história da MLB

O negócio, supostamente valendo US$ 140 milhõesrepresenta um marco histórico para o Dodgers organização e para Smithtornando-o o prazo mais longo para um contrato de apanhadort na história da MLB.

O Dodgersconhecidos pelo seu planejamento estratégico de longo prazo, deixaram claro que veem Smith como parte integrante de sua linha principal no futuro próximo.

Com isso extensão de contrato sem precedentesa equipe está redobrando sua ambição de conquistar vários campeonatos nos próximos anos.

Smith’s novo acordo inclui um substancial Bônus de assinatura de US$ 30 milhõescom pagamentos programados para os próximos meses.

Adicionalmente, uma parcela da remuneração diferida, no valor de US$ 5 milhões por temporada, será desembolsado anualmente entre 2034 e 2043, segundo fontes próximas às negociações.

Smith’s contrato estabelece uma nova referência para os apanhadores, superando acordos recordes anteriores, como Buster Posey nove anos, US$ 167 milhões contrato com o San Francisco Giants e Joe Mauer oito anos, US$ 184 milhões extensão com o Minnesota Twins.

Smith cimenta status como apanhador de primeira linha

Smith, um destaque de 28 anos, tem mostrado consistentemente suas proezas em campo, com média de 23 home runs com impressionantes 0,820 OPS nas últimas três temporadas.

Seu desempenho estelar lhe rendeu um lugar no prestigiado Jogo das Estrelas em 2023, solidificando seu status como um dos melhores apanhadores da liga.

Expressando seu entusiasmo com a extensão, Smith comentou,

“Adorei estar aqui desde que fui convocado em 2016. Não acho que seria o jogador que sou sem estar aqui. Então, para mim, provavelmente terminar minha carreira como Dodger significa muito.”

Dodgers presidente de operações de beisebol, Andrew Friedmanenfatizou a dedicação da equipe em reter Smithafirmando, “É algo que estava no topo da nossa lista de tarefas, era descobrir como manter Will e [his wife] Cara, da família Dodgers, até onde podemos ver.”

Com Smith agora firmemente entrincheirados em sua formação, o Dodgers estão preparados para o sucesso contínuo. À medida que se preparam para a próxima temporada, a equipe antecipa Smith desempenhar um papel fundamental como eixo por trás de jogadores do calibre MVP, como Apostas MookieShohei Ohtani e Freddie Freeman.