Will Smith recebeu multa por excesso de velocidade na PCH em Malibu

Will Smith foi atropelado por uma multa por excesso de velocidade… e os policiais da delegacia nos disseram que NINGUÉM tem uma folga por pisar fundo no acelerador em um trecho de rodovia tão superperigoso.

A PCH é traiçoeira… 58 pessoas morreram nas rodovias nos últimos 14 anos, então os policiais têm tolerância zero com os demônios da velocidade, não importa quem sejam.

Apesar de todos os perigos óbvios na rota panorâmica costeira… o excesso de velocidade é um grande problema na área. Os policiais cronometraram carros indo para o norte a 110 MPH e, com todas as voltas e reviravoltas, esses motoristas estão flertando com a morte.