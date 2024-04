6 maneiras principais de consertar a base de mineração Palworld que não funciona

Enfrentando problemas de não funcionamento da base de mineração Palworld? Confira este guia para corrigir o problema que você está enfrentando com o jogo de sobrevivência recém-lançado.

Palworld é um jogo de sobrevivência que vem com uma jogabilidade excelente e interessante para os jogadores. O jogo é baseado na ação-aventura e se passa em um mundo aberto onde os jogadores encontrarão criaturas parecidas com animais conhecidas como Pals.

Você pode usar os Pals para capturar a base do jogo. Além disso, os Pals também são usados ​​para jogos de travessia e combate. No entanto, os usuários que jogaram no Palworld relataram que a base de mineração do Palworld não funciona. Portanto, estamos aqui com este guia para ajudá-lo a resolver o problema.

Por que a base de mineração Palworld não está funcionando?

Muitos usuários relataram que a Base de Mineração Palworld não está funcionando no jogo. Devido ao problema, eles não foram capazes de completar a história, o que resultou no atraso na conclusão da missão. Listaremos alguns dos motivos que podem ser um motivo potencial para a base de mineração Palworld não funcionar, então, se você também estiver enfrentando o problema, verifique-o.

É provável que você esteja jogando o jogo Solo em que o problema está ocorrendo com você.

Os Pals param de responder e o problema de não funcionamento da Base de Mineração Palworld também começará a ocorrer.

Sua conexão de rede pode ser a razão pela qual você enfrentará o problema de não funcionamento da base de mineração Palworld.

O problema também pode começar a ocorrer se os servidores não estiverem funcionando.

Se você não atualizou o jogo, esse também pode ser o motivo pelo qual você enfrentará o problema.

Como consertar a base de mineração Palworld que não funciona?

Muitos usuários relataram que a Base de Mineração Palworld não está funcionando. Assim, listaremos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema de não funcionamento da Base Mineira Palworld. Portanto, certifique-se de verificá-los corretamente.

Verifique o status do seu amigo

Há chances de que os amigos estejam com fome ou não estejam com boa saúde devido ao problema que você está enfrentando. Os usuários precisam ter certeza de que os Pal’s estão recebendo alimentação adequada no jogo para funcionarem continuamente. Se eles estiverem com fome ou não conseguirem a comida, você enfrentará o problema. Você pode verificar o status do Pal através das etapas listadas abaixo.

Abra o menu Status do Pal.

Mantenha-os alimentando-os regularmente com a comida correta.

Monitore o status do Pal regularmente para ter certeza de que ele está com boa saúde e não está com fome.

Verifique a tarefa do Pal

Certifique-se de verificar se você atribuiu ao amigo a tarefa de garantir que ele continue fazendo o trabalho regularmente. Você deve certificar-se de que o Pal receba a tarefa correta de Mineração no Palworld para garantir um trabalho mais tranquilo. Assim, sugerimos que você verifique a atribuição do Pal e certifique-se de ter atribuído a eles o dever de mineração correto no Palworld.

Fique perto da base

Os usuários que estão jogando devem certificar-se de que estão perto da base. Muitos jogadores relataram que os Pals podem não funcionar se o jogador não estiver perto da base onde você começará a enfrentar o problema da base de mineração Palworld não funcionar. Portanto, será bom que você esteja perto da base para ter certeza de que o trabalho está indo bem.

Verifique a conexão com a Internet

Há chances de que o problema da Base de Mineração Palworld Not Working esteja ocorrendo devido à conexão com a Internet à qual você está conectado. Portanto, sugerimos que você verifique a velocidade da Internet da rede à qual está conectado para garantir que a velocidade da rede seja rápida e não esteja causando problemas. Você pode verificar as etapas corretas para testar a conexão com a Internet neste guia.

Verifique as interrupções do servidor

Os usuários também devem certificar-se de que os servidores do Palworld estão funcionando perfeitamente e que não há problemas devido a isso. Como o jogo foi lançado recentemente para os usuários e milhares de usuários já começaram a jogá-lo, há chances de que problemas no servidor comecem a ocorrer. Portanto, será bom que você verifique o status do servidor Palworld e certifique-se de que os servidores estão funcionando bem. Confira aqui.

Se você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que você verifique se o Palworld está rodando na versão mais recente ou não. Se o jogo não estiver rodando na versão mais recente, é provável que você enfrente o problema. Assim, verifique as atualizações do jogo.

Caso haja novas atualizações disponíveis para o jogo, faça o download, pois há chances de os desenvolvedores terem lançado alguns patches para corrigir o problema.

Milhares de usuários baixaram o Palworld e começaram a jogá-lo. O problema do Palworld Mining Base Not Working está ocorrendo com os usuários. Portanto, neste guia, listamos as maneiras de resolver o problema. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

