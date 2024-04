A coletiva de imprensa de Caitlin Clark fica estranha após uma mudança digna de nota do repórter

Caitlin ClarkA carreira de NCAA acabou. Por mais agridoce que possa ser para Iowa fãs, todos os fãs ainda podem vê-la começar WNBA carreira em apenas um curto período de tempo.

Clark foi apresentado oficialmente como um Febre Indiana jogadora na quarta-feira, com sua primeira coletiva de imprensa pelo time. Você esperaria que Clark recebesse todos os tipos de perguntas, mas um repórter específico pareceu ultrapassar os limites.

Caitlin Clark ficou desconfortável com gesto e comentário inapropriado do repórter

Caitlin Clark fez uma pergunta estranha por repórter

Gregg Doyel do Estrela de Indianápolis foi o culpado que tornou a coletiva de imprensa estranha. Ele fez um sinal cardíaco com as mãos para imitar o gesto que Clark usa de vez em quando na quadra.

Clark menciona que ela faz isso pela família dela depois de cada jogo, e Doyel responde dizendo “comece a fazer isso comigo e nos daremos muito bem“.

Muitos acharam a interação muito estranha. Doyel pode estar apenas tentando fazer uma piada, mas não deu certo.

Clark sorriu e continuou a ouvir à pergunta seguinte, mas ela parecia um pouco chocada com o que havia acontecido. Não foi o melhor começo para a mídia de Indiana.