A falta de esforço de Trae Young o torna o inimigo número um entre os fãs dos Hawks e seus companheiros de equipe

Adepois de seis temporadas com o Falcões de Atlantaparece que os fãs finalmente ligaram Trae Young. E durante a derrota do time para o búfalos de Chicago no Torneio Play-In da NBAaté mesmo seu companheiro de equipe Dejounte Murray poderia ter se voltado contra ele também.

Trae Young desiste da defesa em momento crítico e companheiros de equipe do Hawks se voltam contra ele

Perto do final do primeiro tempo contra o Bulls, Young mostra nenhum esforço na defesa e vamos Coby Branco passear por ele. Descobertas brancas Alex Caruso em um dois contra um e Caruso acerta a cesta de três pontos para abrir uma vantagem de seis pontos.

Dejounte Murray fica chateado com Trae Young

Na posse seguinte, Young tenta um passe pelas costas para Murray nas proximidades. Murray tem que tentar encurralar o passe faltando menos de três segundos para o fim, levando ao Touros atacando-o e a equipe não conseguiu chutar antes da campainha.

Murray parecia visivelmente chateado após a jogada, aparentemente para Young pelo passe que lhe foi dado. Os Hawks acabaram perdendo por 15.

Após o jogo, Young foi fortemente criticado online por quase todo mundo.

Certamente soa como Young poderia estar saindo de Atlanta esta entressafra. Ele tem contrato até 2026, então terá que ser por meio de troca.