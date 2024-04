A namorada do Colorado WR Travis Hunter está em êxtase com o presente de Ryan Garcia para o namorado

Leanna Leneenoivo de Búfalos do Colorado estrela Travis Caçadornão conseguiu conter sua empolgação como boxeadora profissional Ryan Garcia esportivo Camisa nº 12 do Colorado de Hunter. O momento emocionante foi capturado em Lenee’s História do Instagram, onde ela compartilhou Deion Sanders postar boas-vindas García para o Jogo da Primavera de 2024.

Apesar da interação de alta energia, Lenee’s o foco estava na camisa, expressando seu entusiasmo com uma legenda que dizia: “é a camisa para mim” acompanhado por um emoji de olhos de coração.

Travis Caçadorjogador de destaque Búfalostransferido de Estado de Jackson antes da temporada de 2023. Ele teve um impacto significativo em ambos os lados da bola, mostrando seu talento como wide receiver e cornerback.

Apesar de ter perdido três jogos devido a lesão, Caçadores o desempenho foi impressionante, com 721 jardas recebidas e cinco touchdowns como um wide receiver, junto com 30 tackles totais e três interceptações como cornerback.

Travis e Leanna são namorados no ensino médio

Caçador e Lenee’s relacionamento remonta aos tempos de colégio em Escola Secundária Collins. Eles começaram a morar juntos durante o último ano de Hunter, e seu vínculo só ficou mais forte desde então. Em 2022 o casal lançou seu canal no YouTube ‘Travis e Leanna,’ dando aos fãs um vislumbre de sua vida e relacionamento.

Após a temporada de 2023, o casal visitou Porto Rico para passar férias onde Caçador proposto a Lenee, e ela aceitou alegremente. O noivado foi comemorado nas redes sociais, com Lenee compartilhando o momento de alegria com seus seguidores.

García gesto de vestir Caçadores camisa no Spring Game foi uma homenagem comovente, destacando a camaradagem e o apoio dentro do Búfalos do Colorado comunidade. Como Caçador e Lenee continuarem sua jornada juntos, os fãs estão ansiosos para ver o que o futuro reserva para esta dupla dinâmica dentro e fora do campo.

Sanders também gostou da visita

Deion Sanders ficou emocionado e honrado por Ryan Garciavisita ao Jogo de primavera do Colorado Buffaloes. “Treinador Principal,” recorreu às redes sociais para expressar seu entusiasmo, agradecendo García pelo apoio e por fazer parte do evento.

Lixadeirasconhecido por seu entusiasmo e paixão pelo jogo, viu García visita como um momento significativo, destacando os fortes laços e apoio dentro da equipe e da comunidade esportiva em geral.